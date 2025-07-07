Пермские власти ввели карантин в из-за случаев бешенства в деревне Чайковского округа

Карантин из-за случая заболевания бешенством домашних животных введен в деревне Чайковского округа Пермского края. Ограничение наложили на деревню Ольховочка. Эпизоотическим очагом признаны два личных подсобных хозяйства, следует из указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о введении карантина.
«Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных личное подсобное хозяйство Лобовой Г.А. по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, д. Ольховочка, ул. Основная, д. 29, а также личное хозяйство Котовой Л.В. по адресу д. Ольховочка, ул. Основная, д. 19. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Ольховочка», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правительства региона.
Ранее ограничительные меры из-за бешенства ввели в деревнях Дедушкино, Сосново, Чумна и селе Альняш в Чайковсуом округе. Во время карантина в подсобных хозяйствах, где выявлено заболевание, запрещены лечение животных, их перемещение и посещение территории посторонними лицами.
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