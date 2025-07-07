07 июля 2025

Пермские власти ввели карантин в из-за случаев бешенства в деревне Чайковского округа

Карантин по бешенству введен в деревне Ольховочка в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
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В деревне на территории двух хозяйств зафиксировали случаи заражения животных
В деревне на территории двух хозяйств зафиксировали случаи заражения животных Фото:

Карантин из-за случая заболевания бешенством домашних животных введен в деревне Чайковского округа Пермского края. Ограничение наложили на деревню Ольховочка.  Эпизоотическим очагом признаны два личных подсобных хозяйства, следует из указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о введении карантина.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных личное подсобное хозяйство Лобовой Г.А. по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, д. Ольховочка, ул. Основная, д. 29, а также личное хозяйство Котовой Л.В. по адресу д. Ольховочка, ул. Основная, д. 19. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Ольховочка», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правительства региона.

Ранее ограничительные меры из-за бешенства ввели в деревнях ДедушкиноСосново, Чумна и селе Альняш  в Чайковсуом округе. Во время карантина в подсобных хозяйствах, где выявлено заболевание, запрещены лечение животных, их перемещение и посещение территории посторонними лицами.

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Карантин из-за случая заболевания бешенством домашних животных введен в деревне Чайковского округа Пермского края. Ограничение наложили на деревню Ольховочка.  Эпизоотическим очагом признаны два личных подсобных хозяйства, следует из указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о введении карантина. «Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных личное подсобное хозяйство Лобовой Г.А. по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, д. Ольховочка, ул. Основная, д. 29, а также личное хозяйство Котовой Л.В. по адресу д. Ольховочка, ул. Основная, д. 19. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Ольховочка», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правительства региона. Ранее ограничительные меры из-за бешенства ввели в деревнях Дедушкино, Сосново, Чумна и селе Альняш  в Чайковсуом округе. Во время карантина в подсобных хозяйствах, где выявлено заболевание, запрещены лечение животных, их перемещение и посещение территории посторонними лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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