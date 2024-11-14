В Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в РФ

Ожирение у женщин является одной из причин низкой рождаемости в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова.
«Я хочу еще отдельно отметить, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — передает слова Филатовой «Парламентская газета».
Она подчеркнула важность контроля над этой проблемой, поскольку ожирение связано с множеством заболеваний и приводит к высоким расходам на здравоохранение. Филатова призвала к профилактическим мерам, так как расходы на лечение ожирения значительно возросли с 2021 по 2023 год.
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