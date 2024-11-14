В Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в РФ

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25% российских женщин имеют лишний вес, заявила Филатова
25% российских женщин имеют лишний вес, заявила Филатова Фото:

Ожирение у женщин является одной из причин низкой рождаемости в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова.

«Я хочу еще отдельно отметить, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — передает слова Филатовой «Парламентская газета».

Она подчеркнула важность контроля над этой проблемой, поскольку ожирение связано с множеством заболеваний и приводит к высоким расходам на здравоохранение. Филатова призвала к профилактическим мерам, так как расходы на лечение ожирения значительно возросли с 2021 по 2023 год.

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Ожирение у женщин является одной из причин низкой рождаемости в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова. «Я хочу еще отдельно отметить, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — передает слова Филатовой «Парламентская газета». Она подчеркнула важность контроля над этой проблемой, поскольку ожирение связано с множеством заболеваний и приводит к высоким расходам на здравоохранение. Филатова призвала к профилактическим мерам, так как расходы на лечение ожирения значительно возросли с 2021 по 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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