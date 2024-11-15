Умеров обиделся на Европу за слухи о территориальных уступках России

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о готовности Киева пойти на уступки территорий ради безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Осло.
«Во-первых, это ложь. Я думаю, что российская пропаганда суперактивна. Вызывает беспокойство, что наши европейские партнеры распространяют ее», — заявил Умеров, комментируя слухи о предполагаемой готовности Украины отказаться от своих территорий в обмен на обеспечение безопасности. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее британское издание Financial Times сообщило, что в Киеве проявляется увеличенная готовность к обсуждению условий прекращения военных действий и возможных территориальных уступок для достижения мирного решения конфликта. Тем не менее, офис президента Украины уже опровергал слухи о том, что речь идет о территориальных уступках в пользу России.
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