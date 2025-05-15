15 мая 2025

Anadolu анонсировало участие Рубио в переговорах в Стамбуле

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В переговорах примет участие делегация США, которую возглавит Рубио
В переговорах примет участие делегация США, которую возглавит Рубио Фото:

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Рубио примет участие в переговорах России и Украины в Турции», — сообщает агентство. Отмечается, что Рубио выразил надежду на достижение перемирия между сторонами конфликта, однако исключил возможность крупных прорывов в переговорах до проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп подтвердил, что Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах в Стамбуле. По словам Трампа, Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной.

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Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. «Рубио примет участие в переговорах России и Украины в Турции», — сообщает агентство. Отмечается, что Рубио выразил надежду на достижение перемирия между сторонами конфликта, однако исключил возможность крупных прорывов в переговорах до проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Ранее Трамп подтвердил, что Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах в Стамбуле. По словам Трампа, Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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