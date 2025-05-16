Один из сценариев ВЦИОМ по демографии предполагает введение маткапитала до 2 млн

Демографическая ситуация в России к 2036 году может развиваться по четырем основным сценариям. Один из сценариев, получивший название «демографическая оттепель», предусматривает введение «безусловного материнского капитала» в размере до 2 млн рублей с целью стимулирования рождаемости. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Для „оттепели“ нужно ввести „безусловный материнский капитал“ начиная со второго ребенка. То есть выплачивать и на второго, и на следующих детей по 1,5–2 млн рублей. На это потребуется около 1,2 трлн рублей в год», — сообщает ВЦИОМ.
Помимо «оттепели», специалисты ВЦИОМ рассматривают еще три сценария. Это «демографическая зима» с продолжением старения населения и снижением рождаемости, «демографическое лето» — идеальный вариант с массовой многодетностью и высоким уровнем рождаемости при условии значительных государственных вложений, а также технологический вариант, при котором недостаток работников заменят роботы, что требует резкого увеличения темпов роботизации. Эксперты подчеркивают, что для реализации наилучшего сценария государству потребуется ежегодно выделять на поддержку демографии не менее 0,7–1% федерального бюджета и отделить социальную политику от демографической.
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