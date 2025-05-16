Украина направила беспилотники на Севастополь

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Российские ПВО сбили 6 украинских беспилотников над Черным морем на большом отдалении от берега. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Глава региона призвал не выкладывать работу ПВО в соцсетях и доверять официальной информации. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале политика.
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