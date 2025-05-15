15 мая 2025

NI: Россия ведет испытания «Орешника» как сигнал Западу и Украине

США обеспокоены испытаниями «Орешника» в РФ перед переговорами
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению западных экспертов, Путин посылает Киеву «четкий сигнал»
По мнению западных экспертов, Путин посылает Киеву «четкий сигнал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные испытывают ракетную систему «Орешник», тем самым посылая «четкий сигнал» Украине, США и всему Западу. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. 

«ВС России проверяют ракету „Орешник“. Испытания проводятся перед возможным ударом по ВСУ и военной инфраструктуре. Это четкий сигнал Киеву, президенту США Трампу и Западу», — пишет обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт. 

По его мнению, если Россия еще раз применит гиперзвуковую ракету, то в обороне ВСУ образуются бреши, которые займут сухопутные войска РФ. Вайхерт призывает западных лидеров «усмирить свое эго» и начать переговоры с Россией.

Эксперт отмечает беспомощность Запада перед новейшими ракетами, против которых не существует эффективной защиты. При этом официальные лица РФ и Минобороны не комментировали информацию об испытаниях «Орешника».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что целями для нового удара «Орешником» по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины. А также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.

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Российские военные испытывают ракетную систему «Орешник», тем самым посылая «четкий сигнал» Украине, США и всему Западу. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.  «ВС России проверяют ракету „Орешник“. Испытания проводятся перед возможным ударом по ВСУ и военной инфраструктуре. Это четкий сигнал Киеву, президенту США Трампу и Западу», — пишет обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.  По его мнению, если Россия еще раз применит гиперзвуковую ракету, то в обороне ВСУ образуются бреши, которые займут сухопутные войска РФ. Вайхерт призывает западных лидеров «усмирить свое эго» и начать переговоры с Россией. Эксперт отмечает беспомощность Запада перед новейшими ракетами, против которых не существует эффективной защиты. При этом официальные лица РФ и Минобороны не комментировали информацию об испытаниях «Орешника». Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что целями для нового удара «Орешником» по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины. А также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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