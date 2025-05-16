FT: Украина потеряла сотни млн долларов, закупая оружие у ненадежных поставщиков

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Украина потеряла сотни млн долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками оружия
Украина потеряла сотни млн долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками оружия Фото:

Украина за последние три года потеряла сотни миллионов долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками вооружений. Деньги перечислялись компаниям, которые не выполнили свои обязательства или поставили непригодное оборудование. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Попытки украинских властей наладить поставки оружия через сомнительные фирмы и посредников привели к потере сотен миллионов долларов. Некоторые поставщики исчезали после получения предоплаты, другие поставляли брак или вовсе срывали сроки. В условиях войны и высокого спроса на вооружение такие ошибки стоили Украине слишком дорого», — пишет газета Financial Times.

Ранее Евросоюз объявил о планах выделить Украине 900 миллионов евро на закупку вооружения и снарядов за счет доходов от замороженных российских активов, а также пообещал инвестировать еще один миллиард евро в развитие украинской военной промышленности, включая производство беспилотников.

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Украина за последние три года потеряла сотни миллионов долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками вооружений. Деньги перечислялись компаниям, которые не выполнили свои обязательства или поставили непригодное оборудование. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Попытки украинских властей наладить поставки оружия через сомнительные фирмы и посредников привели к потере сотен миллионов долларов. Некоторые поставщики исчезали после получения предоплаты, другие поставляли брак или вовсе срывали сроки. В условиях войны и высокого спроса на вооружение такие ошибки стоили Украине слишком дорого», — пишет газета Financial Times. Ранее Евросоюз объявил о планах выделить Украине 900 миллионов евро на закупку вооружения и снарядов за счет доходов от замороженных российских активов, а также пообещал инвестировать еще один миллиард евро в развитие украинской военной промышленности, включая производство беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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