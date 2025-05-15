15 мая 2025

Житель Белгорода сядет в тюрьму за планы отравить бойцов СВО

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Житель Белгорода отправится в тюрьму
Житель Белгорода отправится в тюрьму Фото:

Житель Белгородской области приговорен к 16 годам тюрьмы за госизмену и подготовку диверсий. В частности, он планировал отравить питание для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области, уточнив, что соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве.

«2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя Юрия Ярошенко. <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы на 1 год, штрафу», — говорится в сообщении прокуратуры, слова приводит ТАСС.

В ходе следствия было установлено, что Ярошенко с января по март 2024 года вышел на связь с представителями запрещенной в РФ террористической организации и сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. По собственной инициативе он передавал иностранным кураторам сведения о местах дислокации российских систем ПВО и перемещениях военнослужащих.

По данным прокуратуры, мужчина также планировал совершить теракт против российских военнослужащих с помощью подрыва гранаты и отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону СВО. Его преступная деятельность находилась под контролем правоохранительных органов и была пресечена на этапе подготовки.

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Житель Белгородской области приговорен к 16 годам тюрьмы за госизмену и подготовку диверсий. В частности, он планировал отравить питание для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области, уточнив, что соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве. «2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя Юрия Ярошенко. <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы на 1 год, штрафу», — говорится в сообщении прокуратуры, слова приводит ТАСС. В ходе следствия было установлено, что Ярошенко с января по март 2024 года вышел на связь с представителями запрещенной в РФ террористической организации и сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. По собственной инициативе он передавал иностранным кураторам сведения о местах дислокации российских систем ПВО и перемещениях военнослужащих. По данным прокуратуры, мужчина также планировал совершить теракт против российских военнослужащих с помощью подрыва гранаты и отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону СВО. Его преступная деятельность находилась под контролем правоохранительных органов и была пресечена на этапе подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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