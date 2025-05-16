РЕН ТВ: в Москве пожар в многоэтажке, пострадал ребенок

РЕН ТВ: в Москве горит многоэтажка, пострадал ребенок
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Причина пожара пока неизвестна (архивное фото)
Причина пожара пока неизвестна (архивное фото) Фото:

В многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает источник. По его данным, есть пострадавшие, среди которых ребенок. 

«Пожар произошел в многоэтажке на юго-востоке Москвы», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале, ссылаясь на свой источник. Предварительно известно о пострадавших, один из них ребенок. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МЧС по Москве. Ответ ожидается.

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В многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает источник. По его данным, есть пострадавшие, среди которых ребенок.  «Пожар произошел в многоэтажке на юго-востоке Москвы», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале, ссылаясь на свой источник. Предварительно известно о пострадавших, один из них ребенок.  Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МЧС по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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