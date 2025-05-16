РЕН ТВ: в Москве пожар в многоэтажке, пострадал ребенок

Причина пожара пока неизвестна (архивное фото)
В многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает источник. По его данным, есть пострадавшие, среди которых ребенок.
«Пожар произошел в многоэтажке на юго-востоке Москвы», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале, ссылаясь на свой источник. Предварительно известно о пострадавших, один из них ребенок.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МЧС по Москве. Ответ ожидается.
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