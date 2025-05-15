15 мая 2025

Трамп заявил о возвращении в Вашингтон во второй день переговоров в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп еще не знает, что будет делать 16 мая
Трамп еще не знает, что будет делать 16 мая Фото:

Президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон в пятницу 16 мая, однако окончательный пункт назначения пока остается неизвестным. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий возможной встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… Вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — заявил Трамп журналистам.

В этот же день, 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать личная встреча президентов России и США. При этом он уточнил, что конкретные даты встречи еще не определены.

В настоящее время Трамп и его команда продолжают визит на Ближнем Востоке. В администрации президента США обсуждают возможные сценарии развития переговоров с Россией и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Ожидается, что подробности о графике главы государства станут известны в ближайшие сутки.

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Президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон в пятницу 16 мая, однако окончательный пункт назначения пока остается неизвестным. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий возможной встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. «Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… Вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — заявил Трамп журналистам. В этот же день, 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать личная встреча президентов России и США. При этом он уточнил, что конкретные даты встречи еще не определены. В настоящее время Трамп и его команда продолжают визит на Ближнем Востоке. В администрации президента США обсуждают возможные сценарии развития переговоров с Россией и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Ожидается, что подробности о графике главы государства станут известны в ближайшие сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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