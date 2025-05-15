15 мая 2025

Делегация России покинула офис президента Турции после переговоров с Фиданом

© Служба новостей «URA.RU»
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Переговорщики покинули офис президента Турции
Переговорщики покинули офис президента Турции Фото:

Российская делегация покинула резиденцию президента Турции в Стамбуле после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщают с места событий.

Автоколонна с представителями российской стороны, сопровождаемая машинами турецкой полиции, уехала с территории, где проходила встреча между делегациями России и Турции, примерно в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает собеседник РИА Новости.

Ранее российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для проведения консультаций с украинской стороной. В состав делегации вошли помощник президента РФ Валерий Мединский, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Михаил Галузин.

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Российская делегация покинула резиденцию президента Турции в Стамбуле после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщают с места событий. Автоколонна с представителями российской стороны, сопровождаемая машинами турецкой полиции, уехала с территории, где проходила встреча между делегациями России и Турции, примерно в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает собеседник РИА Новости. Ранее российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для проведения консультаций с украинской стороной. В состав делегации вошли помощник президента РФ Валерий Мединский, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Михаил Галузин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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