Президент Владимир Путин показал, что у России есть ресурсы для достижения целей спецоперации, если Украина саботирует переговоры в Турции. На встрече в Кремле 15 мая глава государства обсудил с председателем Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как объяснили эксперты URA.RU, успехи страны и армии во многом связаны именно с ПСБ, который обеспечивает выполнение целей спецоперации военными методами.
Президент занялся вопросами оборонки в день переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, куда его так сильно зазывал Владимир Зеленский. Он, кстати, приехав в Турцию на встречу с Реджепом Эрдоганом, не придумал ничего лучше, чем вновь критиковать Москву. На этот раз ему не понравился уровень российской делегации, Зеленский назвал его «бутафорным».
В это же время в Кремле Фрадков докладывал Путину о поддержке военных предприятий и итогах работы ПСБ. «Основной фокус нашей деятельности — это поддержка оборонно-промышленного комплекса», — заявил председатель банка. По его словам, работа ведется по двум основным точкам.
«Первая — сопровождение ГОЗа, расчеты по гособоронзаказу. <...> Работаем бесперебойно, объем операций достаточно большой. <...> И, конечно, кредитование оборонки», — рассказал Фрадков.
По его словам, ПСБ сопровождает 100% гособоронзаказа. Что касается кредитования, льготная ставка 5–5,5% «очень позитивно сказывается на ритмичной работе наших предприятий», позволяет своевременно выпускать продукцию для нужд спецоперации, добавил Фрадков. Поддержка заводов также идет через инвестиции в военные инновации: беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, программы по созданию виртуальных тренажеров для ускоренной подготовки специалистов.
Полмиллиона военных — клиенты ПСБ, банк выдает военную ипотеку, продолжил Фрадков. «По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить», — отметил глава государства. Путин и Фрадков также обсудили поддержку сотрудников предприятий ОПК, гражданский бизнес, работу в новых регионах, развитие самого Промсвязьбанка, маркетплейсы.
Успехи России и Вооруженных сил в значительной степени связаны именно с ПСБ, считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это опорный банк российского ОПК, главная его задача — выполнение госпрограммы вооружений и, самое главное, ГОЗа в условиях СВО. Вклад ПСБ огромен», — заявил собеседник URA.RU.
Важна и фигура его председателя — Петра Фрадкова, продолжил военный аналитик. “Это опытный профессионал, патриот, он неоднократно бывал в новых регионах, реально с риском для жизни открывал там новые отделения, обеспечивая расчетно-кассовое обслуживание. Фактически экономика новых регионов функционирует на базе тех возможностей, которые обеспечил ПСБ”, — отметил Коротченко.
Встреча в Кремле прошла на фоне «туманной ситуации» в Турции, где Россия выступает с конструктивной позицией, а европейцы подначивают Киев продолжать боевые действия, обратил внимание генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. США пока окончательно не определились, но «под миролюбивые тезисы возобновили военную поддержку Украины», заявил политолог.
«Нужно все это учитывать. ПСБ — системообразующий банк, антисанкционный финансовый институт. Вся его деятельность фактически засекречена по понятным причинам. Санкционные органы западных стран ищут любые данные, касающиеся ПСБ, чтобы в очередной раз сделать какую-нибудь гадость. Доклад Фрадкова в Кремле — это „наш ответ Чемберлену“ (достойный ответ на действия противника. — Прим. ред.), наш ответ на санкции», — поделился Мухин.
Встречей с Фрадковым Путин показал, что у России достаточно ресурсов для достижения целей, если оппоненты откажутся от дипломатии, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «С одной стороны Россия максимально серьезно подготовилась к переговорам в Стамбуле, а с другой сохраняет достаточно высокий скептицизм в отношении их возможных итогов. В этом контексте главными становятся усилия России по продвижению и обеспечению своих интересов другими способами, среди которых ключевую роль играют успехи российской армии в рамках спецоперации», — объяснил политолог.
Пока в Турции видно «шоу и кривляние» Зеленского, невнятную позицию украинских переговорщиков, отметил военный аналитик Игорь Коротченко. По его мнению, Украина будет занимать «деструктивную позицию» на переговорах, особенно негативно на нее влияет Лондон, отправивший советника премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Стамбул для кураторства Зеленского. «Учитывая, что Британия настроена на продолжение войны, я думаю, что Украина будет занимать непримиримую позицию, по крайней мере, в ходе первого раунда переговоров», — заключил Коротченко.
В Стамбуле 15 мая должны пройти прямые переговоры между российской и украинской делегациями. Возглавляет российскую переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский. Российская сторона с самого утра ждала оппонентов. Ближе к 18:00 мск, до начала переговоров, Мединский выпустил в Стамбуле с заявлением для прессы. Он сказал, что Россия допускает возможность компромиссов. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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