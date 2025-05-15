Мединский: делегация России 16 мая с 10 утра будет ждать украинскую сторону

Мединский объявил время переговоров с Украиной
Российская делегация 16 мая с 10 утра будет ждать украинскую сторону. Та должна прибыть на встречу, запланированную в Стамбуле без предварительных условий. Об этом сообщил помощник президента России и глава отечественной переговорной группы Владимир Мединский.
По словам помощника президента России, делегация готова к работе. Он подчеркнул, что предварительных условий запланировано не было.
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