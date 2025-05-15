15 мая 2025

Мединский: делегация России 16 мая с 10 утра будет ждать украинскую сторону

© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский объявил время переговоров с Украиной
Мединский объявил время переговоров с Украиной Фото:

Российская делегация 16 мая с 10 утра будет ждать украинскую сторону. Та должна прибыть на встречу, запланированную в Стамбуле без предварительных условий. Об этом сообщил помощник президента России и глава отечественной переговорной группы Владимир Мединский.

По словам помощника президента России, делегация готова к работе. Он подчеркнул, что предварительных условий запланировано не было.

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Российская делегация 16 мая с 10 утра будет ждать украинскую сторону. Та должна прибыть на встречу, запланированную в Стамбуле без предварительных условий. Об этом сообщил помощник президента России и глава отечественной переговорной группы Владимир Мединский. По словам помощника президента России, делегация готова к работе. Он подчеркнул, что предварительных условий запланировано не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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