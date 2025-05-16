В России хотят продлить майские праздники

Депутат Антропенко предложил сделать ввести непрерывные выходные с 1 по 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне просят сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год
Россияне просят сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год Фото:

В России предложили ввести непрерывные выходные с 1 по 9 мая. С соответствующим письмом к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко. По словам парламентария, граждане страны регулярно обращаются с просьбой продлить майские праздничные выходные.

«В мой адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности периода праздничных и выходных дней с 1 по 9 мая. <…> Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — пояснил депутат в письме. Его слова передает ТАСС.

В 2025 году отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Связанно это было с Праздником весны и труда, а также с Днем Победы или праздничными мероприятиями к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как россияне отдыхают в мае, выгодно ли брать отпуск в это время и можно ли получить дополнительные выходные — в материале URA.RU.

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В России предложили ввести непрерывные выходные с 1 по 9 мая. С соответствующим письмом к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко. По словам парламентария, граждане страны регулярно обращаются с просьбой продлить майские праздничные выходные. «В мой адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности периода праздничных и выходных дней с 1 по 9 мая. <…> Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — пояснил депутат в письме. Его слова передает ТАСС. В 2025 году отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Связанно это было с Праздником весны и труда, а также с Днем Победы или праздничными мероприятиями к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как россияне отдыхают в мае, выгодно ли брать отпуск в это время и можно ли получить дополнительные выходные — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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