В Германии раскрыли план Украины по срыву переговоров из-за Мединского

Украина может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле в качестве повода для их срыва и усиления поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
«Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как „тактику блокады“ со стороны Москвы и покинуть город», — говорится в материале Berliner Zeitung. По мнению автора, подобное развитие событий даст Западу дополнительные аргументы для увеличения военной поддержки Украины.
Издание считает, что назначение Мединского на роль главы делегации от РФ говорит о том, что Кремль рассматривает переговоры с Украиной как «тактический маневр».
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским.
Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Как сообщил журналистам Владимир Мединский, российская сторона будет ожидать прибытия украинских представителей на переговоры в Стамбуле в пятницу, начиная с 10 часов утра.
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