В Госдуме предложили платить учителям премии за счет платного обучения мигрантов

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Учителя могли бы получать премии за счет мигрантов
Учителя могли бы получать премии за счет мигрантов Фото:

Обучение детей мигрантов в российских школах должно стать платным, а средства, полученные за их обучение, необходимо направлять на выплату премий учителям. Такое предложение озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если в школах есть необходимость получать образование <…> дети иностранцев сдают тесты. Тесты сдали — имеют право, имеют возможность, образование получают, но платно. А деньги эти надо направить в школы для того, чтобы учителям нашим замученным и перегруженным платить премии за счет как раз тех иностранцев, которые учатся в наших школах, как у нас происходит в высших учебных заведениях», — подчеркнул Нилов в интервью ТАСС.

По его словам, за обучение могут платить родители мигрантов, работодатели, пригласившие их. Также платить могут посольства или страны происхождения, а также благотворительные фонды.

Депутат отметил, что российские налогоплательщики не должны оплачивать присутствие иностранных детей в образовательных учреждениях. Он напомнил, что в системе высшего образования действует практика предоставления бесплатных квот для граждан других государств, за которые идет серьезная конкуренция. Аналогичный подход, по мнению Нилова, может быть применен и в школьном образовании для детей мигрантов.

Ранее он информировал о подготовке законопроекта, предполагающего введение двухлетнего срока для прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Он также отмечал, что с 1 апреля действует закон, запрещающий прием в школы несовершеннолетних мигрантов, не владеющих русским языком, однако число попыток сдачи соответствующего экзамена не регламентируется.

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Обучение детей мигрантов в российских школах должно стать платным, а средства, полученные за их обучение, необходимо направлять на выплату премий учителям. Такое предложение озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Если в школах есть необходимость получать образование <…> дети иностранцев сдают тесты. Тесты сдали — имеют право, имеют возможность, образование получают, но платно. А деньги эти надо направить в школы для того, чтобы учителям нашим замученным и перегруженным платить премии за счет как раз тех иностранцев, которые учатся в наших школах, как у нас происходит в высших учебных заведениях», — подчеркнул Нилов в интервью ТАСС. По его словам, за обучение могут платить родители мигрантов, работодатели, пригласившие их. Также платить могут посольства или страны происхождения, а также благотворительные фонды. Депутат отметил, что российские налогоплательщики не должны оплачивать присутствие иностранных детей в образовательных учреждениях. Он напомнил, что в системе высшего образования действует практика предоставления бесплатных квот для граждан других государств, за которые идет серьезная конкуренция. Аналогичный подход, по мнению Нилова, может быть применен и в школьном образовании для детей мигрантов. Ранее он информировал о подготовке законопроекта, предполагающего введение двухлетнего срока для прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Он также отмечал, что с 1 апреля действует закон, запрещающий прием в школы несовершеннолетних мигрантов, не владеющих русским языком, однако число попыток сдачи соответствующего экзамена не регламентируется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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