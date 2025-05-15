15 мая 2025

Госсекретарь Рубио: представитель США будет на переговорах по Украине в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсекретарь США заявил, что на переговоры пошлют представителя
Госсекретарь США заявил, что на переговоры пошлют представителя Фото:

Американская администрация примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Анталье. По его словам, представители США будут присутствовать на встрече, чтобы поддержать процесс урегулирования и взаимодействовать с другими участниками переговоров, включая Турцию и Украину.

«Я встречусь с [главой МИД Турции Хаканом] Фиданом и украинской делегацией. Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — приводит слова Рубио ТАСС.

Госсекретарь США уточнил, что надеется на конструктивное развитие переговоров между Украиной и Россией при участии турецких представителей, а также американских экспертов на соответствующем уровне. Ранее источники отмечали, что в повестке встречи могут быть обсуждены вопросы прекращения огня, обмена пленными и возможного восстановления инфраструктуры в зонах конфликта. Официальные представители Турции подтвердили готовность оказывать содействие в организации диалога между сторонами.

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Американская администрация примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Анталье. По его словам, представители США будут присутствовать на встрече, чтобы поддержать процесс урегулирования и взаимодействовать с другими участниками переговоров, включая Турцию и Украину. «Я встречусь с [главой МИД Турции Хаканом] Фиданом и украинской делегацией. Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — приводит слова Рубио ТАСС. Госсекретарь США уточнил, что надеется на конструктивное развитие переговоров между Украиной и Россией при участии турецких представителей, а также американских экспертов на соответствующем уровне. Ранее источники отмечали, что в повестке встречи могут быть обсуждены вопросы прекращения огня, обмена пленными и возможного восстановления инфраструктуры в зонах конфликта. Официальные представители Турции подтвердили готовность оказывать содействие в организации диалога между сторонами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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