Госсекретарь Рубио: представитель США будет на переговорах по Украине в Стамбуле

Американская администрация примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Анталье. По его словам, представители США будут присутствовать на встрече, чтобы поддержать процесс урегулирования и взаимодействовать с другими участниками переговоров, включая Турцию и Украину.
«Я встречусь с [главой МИД Турции Хаканом] Фиданом и украинской делегацией. Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — приводит слова Рубио ТАСС.
Госсекретарь США уточнил, что надеется на конструктивное развитие переговоров между Украиной и Россией при участии турецких представителей, а также американских экспертов на соответствующем уровне. Ранее источники отмечали, что в повестке встречи могут быть обсуждены вопросы прекращения огня, обмена пленными и возможного восстановления инфраструктуры в зонах конфликта. Официальные представители Турции подтвердили готовность оказывать содействие в организации диалога между сторонами.
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