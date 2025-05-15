Политолог разбил критику Зеленского о российской делегации в Стамбуле

Российская делегация на переговорах в Стамбуле во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским имеет высшие полномочия. Так на критику Владимира Зеленского, назвавшего делегацию из РФ «бутафорской», отреагировал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Он подчеркнул в разговоре с корреспондентом URA.RU, что Мединский, по сути, участвует в переговорах от лица президента РФ Владимира Путина.
«Мединский обладает статусом советника президента, а это уровень министерства. А в данном случае получается, что ситуация практически повторяет события 2022 года [когда проходили первые переговоры по Украине в Стамбуле]», — сказал Коктыш в беседе с URA.RU, подчеркнув, что по сути Мединский имеет на переговорах полномочия главы российского государства.
Он также отметил, что текущий состав является символическим, поскольку три года назад российскую делегацию также возглавлял Мединский. И в тот раз сторонам практически удалось достичь договоренностей в немедленном прекращении боевых действий.
«Удалось [договориться], ведь все соглашения были парафированы. То есть в этом плане это вполне символическая попытка вступить в ту же самую игру», — подчеркнул политолог.
Мединский также сообщил, что в ходе переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году был подготовлен и окончательно оформлен соответствующий документ, который затем был передан на рассмотрение главам обеих государств. Тем не менее, на данном этапе украинская сторона приняла решение прекратить участие в переговорном процессе.
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