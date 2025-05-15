Россия выполнит главное условие, чтобы сохранить своих программистов

Власти выполнят условие, которое сохранит айтишников в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 15 мая сообщил, что на IT-ипотеку дополнительно выделят 61 млрд рублей. Как объяснили эксперты URA.RU, высокотехнологичная отрасль растет в стране большими темпами, и программу расширили, чтобы обеспечить IT-компании работниками.
Мишустин во вступительном слове к заседанию отметил, что для достижения технологического лидерства России нужно поддерживать компании и стартапы, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, разрабатывают программное обеспечение (ПО ). «Правительство реализует меры, нацеленные на создание благоприятных условий для специалистов, которые работают в этой ключевой сфере. Для них по инициативе главы государства действует льготная ипотека, с помощью которой можно приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости, а также земельный участок для строительства жилья», — напомнил Мишустин.
С момента старта программы 84 тысячи сотрудников IТ-отрасли получили заем по выгодной ставке. На такие цели в 2025 оду из федерального бюджета направили 59 млрд рублей. «Сегодня дополнительно выделим почти 61 млрд, чтобы специалисты IТ-компаний и их семьи смогли решить свои жилищные вопросы», — резюмировал премьер.
Увеличение субсидий на IT-ипотеку преследует несколько целей: сохранить специалистов в стране и создать кадровый запас для строительства современной экономики, которую невозможно представить без цифровизации, объяснил заведующий кафедрой Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Он отметил, что в мире идет конкуренция за таких работников.
«США, Китай и Индия тоже нуждаются в программистах, поэтому, создав благоприятные условия для них в России, мы предотвратим утечку человеческого капитала в другие страны и не будем затем заказывать ПО у нашего же специалиста, условно, в Калифорнии. То есть, не будет и утечки денег. Нужно помнить, что такой вид специалистов мобилен, может работать с ноутбуком из любой точки мира и легко эмигрировать, если найдет более привлекательной жизнь в другом месте», — сказал экономист.
После повышения ключевой ставки ЦБ далеко не каждый может взять ипотеку, но есть особо важные отрасли, которые нуждаются в дополнительной поддержке, отсюда и внимание государства к сфере IT, дополнил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В России, напомним, под льготный процент в 2025 году выдают семейную, IT, сельскую ипотеку, дальневосточную и арктическую, а также ипотеку для новых регионов. «Программисты — это универсальные кадры, которые готовят не под отдельную страну, а по общемировым стандартам, поэтому их легко переманить за рубеж, где они будут работать без какой-то особой дополнительной подготовки. Сохранение льготной ипотеки в условиях подорожавших кредитов снижает вероятность того, что айтишники уедут из России», — отметил эксперт.
Власти увеличили финансирование отрасли еще и потому, что высокотехнологичные компании в России в последние годы быстро развиваются, уточнил он. Объем отечественной IT-индустрии в 2022 году составил 19,1 млрд долларов, а в 2023-м вырос до 36 млрд — на 90%. В 2024 году ее оценили в 52 млрд долларов — рост на 44%. Этот тренд сохранится и в будущем, поскольку развитие искусственного интеллекта и внедрение решений, связанных с ним, в экономику, никто не отменял, напомнил Ордов. «В таком случае вам неизбежно придется делать все, что в ваших силах, чтобы IT-специалисты не то чтобы уезжали, а ехали в Россию», — подытожил он.
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