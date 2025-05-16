Премьер Малайзии согласился с Путиным по расследованию катастрофы MH17

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Премьер призвал к расследованию авиаинцидента
Премьер призвал к расследованию авиаинцидента Фото:

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился с позицией президента России Владимира Путина по вопросу расследования трагедии рейса MH17. Об этом он сообщил во время лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

«Президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен», — рассказал Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости.

Катастрофа рейса MH17 произошла в июле 2014 года над территорией Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек. Ранее Совет ИКАО возложил ответственность за крушение на Россию, а президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал обеспечить профессиональное расследование трагедии. Попытки Запада повлиять на переговоры России и Малайзии из-за этого инцидента не привели к срыву диалога между странами.

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился с позицией президента России Владимира Путина по вопросу расследования трагедии рейса MH17. Об этом он сообщил во время лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). «Президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен», — рассказал Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости. Катастрофа рейса MH17 произошла в июле 2014 года над территорией Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек. Ранее Совет ИКАО возложил ответственность за крушение на Россию, а президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал обеспечить профессиональное расследование трагедии. Попытки Запада повлиять на переговоры России и Малайзии из-за этого инцидента не привели к срыву диалога между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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