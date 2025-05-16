Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился с позицией президента России Владимира Путина по вопросу расследования трагедии рейса MH17. Об этом он сообщил во время лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
«Президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен», — рассказал Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости.
Катастрофа рейса MH17 произошла в июле 2014 года над территорией Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек. Ранее Совет ИКАО возложил ответственность за крушение на Россию, а президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал обеспечить профессиональное расследование трагедии. Попытки Запада повлиять на переговоры России и Малайзии из-за этого инцидента не привели к срыву диалога между странами.
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