15 мая 2025

Франция разблокировала счета Русского дома в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин Франции разрешил разблокировать счет Русского дома в Париже
Минфин Франции разрешил разблокировать счет Русского дома в Париже Фото:

Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома в Париже. Однако на данный момент разрешено проводить только «жизнеобеспечивающие» платежи, сообщают СМИ.

«Проведение платежей осуществляется исключительно с помощью сотрудника банка. Пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — также невозможен», — сообщает издание «Известия». При этом представители центра продолжают направлять обращения в санкционный отдел министерства финансов Франции с просьбой разблокировать счет полностью.

Отмечается, что Русские дома уже приостановили работу в Румынии и Словении. Представительство в Молдавии продолжает функционировать в прежнем режиме. Российская сторона не получала официальных уведомлений от молдавских властей о каких-либо решениях после того, как власти страны объявили о запуске процесса закрытия центра в Кишиневе.

Русский дом, полный вариант названия — Российский центр науки и культуры — одно из 44 зарубежных представительств Россотрудничества. Основные направления деятельности — продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержка соотечественников и укрепление позиций русского языка.

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Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома в Париже. Однако на данный момент разрешено проводить только «жизнеобеспечивающие» платежи, сообщают СМИ. «Проведение платежей осуществляется исключительно с помощью сотрудника банка. Пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — также невозможен», — сообщает издание «Известия». При этом представители центра продолжают направлять обращения в санкционный отдел министерства финансов Франции с просьбой разблокировать счет полностью. Отмечается, что Русские дома уже приостановили работу в Румынии и Словении. Представительство в Молдавии продолжает функционировать в прежнем режиме. Российская сторона не получала официальных уведомлений от молдавских властей о каких-либо решениях после того, как власти страны объявили о запуске процесса закрытия центра в Кишиневе. Русский дом, полный вариант названия — Российский центр науки и культуры — одно из 44 зарубежных представительств Россотрудничества. Основные направления деятельности — продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержка соотечественников и укрепление позиций русского языка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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