15 мая 2025

Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании. Видео

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Автомобиль въехал в толпу
Автомобиль въехал в толпу Фото:

В Испании женщина за рулем автомобиля протаранила толпу футбольных фанатов футбольного клуба «Эспаньол». Об этом сообщают СМИ.

«Женщина протаранила толпу футбольных фанатов в Испании. Белый Peugeot подъехал к фанатам клуба „Эспаньол“. В водителя начали кидать различные предметы. Девушка за рулем дала по газам и врезалась в толпу людей», — сообщает telegram-канал SHOT 15 ма

По предварительной информации, в результате наезда пострадали минимум 10 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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В Испании женщина за рулем автомобиля протаранила толпу футбольных фанатов футбольного клуба «Эспаньол». Об этом сообщают СМИ. «Женщина протаранила толпу футбольных фанатов в Испании. Белый Peugeot подъехал к фанатам клуба „Эспаньол“. В водителя начали кидать различные предметы. Девушка за рулем дала по газам и врезалась в толпу людей», — сообщает telegram-канал SHOT 15 ма По предварительной информации, в результате наезда пострадали минимум 10 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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