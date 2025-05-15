15 мая 2025

Канцлер ФРГ Мерц: Германия не будет поставлять ракеты Taurus для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus
Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus Фото:

Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. 

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня. Поставка таких систем потребует значительного времени, в том числе для обучения украинских военнослужащих навыкам управления. Однако Киев получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании», — заявил Мерц в эфире телеканала ZDF. 

Мерц считает, что значение ракет Taurus для Украины преувеличено. Он напомнил, что прежние публичные обсуждения их возможной передачи играли на руку России и ослабляли Германию. Теперь, по его словам, правительство решило не раскрывать информацию о военной помощи Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что Россия будет рассматривать любые удары ВСУ по российским объектам с использованием ракет Taurus как прямое участие Германии в конфликте. До этого Фридрих Мерц допускал возможность поставок этих ракет Украине, что вызывало обеспокоенность со стороны Москвы.

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Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.  «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня. Поставка таких систем потребует значительного времени, в том числе для обучения украинских военнослужащих навыкам управления. Однако Киев получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании», — заявил Мерц в эфире телеканала ZDF.  Мерц считает, что значение ракет Taurus для Украины преувеличено. Он напомнил, что прежние публичные обсуждения их возможной передачи играли на руку России и ослабляли Германию. Теперь, по его словам, правительство решило не раскрывать информацию о военной помощи Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что Россия будет рассматривать любые удары ВСУ по российским объектам с использованием ракет Taurus как прямое участие Германии в конфликте. До этого Фридрих Мерц допускал возможность поставок этих ракет Украине, что вызывало обеспокоенность со стороны Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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