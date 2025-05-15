15 мая 2025

«Известия»: пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перебои с продуктами для пассажиров могут возникнуть из-за новых правил безопасности
Перебои с продуктами для пассажиров могут возникнуть из-за новых правил безопасности Фото:

С 18 мая у пассажиров, вылетающих из петербургского аэропорта Пулково, могут возникнуть проблемы: рейсы задержат, а в самолетах может не оказаться питания из-за новых правил досмотра бортового питания в целях безопасности. Об этом сообщают «Известия».

«Причина беспокойства перевозчиков — изменения в правилах проверки еды, которую загружают на борт. Раньше компании-поставщики (например, „Транспит Северо-Запад“ и „Флай Сервис Логистик“) доставляли питание по определенной схеме. Теперь аэропорт поменял место и способ досмотра этих продуктов. Перевозчики опасаются, что из-за новых правил они просто не успеют получить и загрузить еду в самолеты», — заявляет газета «Известия», ссылаясь на некоторых поставщиков питания и авиаперевозчиков.

В пресс-службе Пулково отмечают, что поставщиков еды для пассажирских рейсов предупредили о грядущих изменениях еще в 2024 году. Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком стала компания «Аэромар», чей цех расположен на границе контролируемой зоны аэропорта и оборудован всем необходимым для досмотра продуктов. В воздушной гавани добавили, что «Аэромар» подтверждает, что справится с текущим объемом перевозок и обеспечит все рейсы бортовым питанием.

Накануне празднования 9 мая россияне массово жаловались на задержки, переносы, отмены рейсов и огромные очереди в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом некоторые пассажиры оказались заперты в международных аэропортах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 18 мая у пассажиров, вылетающих из петербургского аэропорта Пулково, могут возникнуть проблемы: рейсы задержат, а в самолетах может не оказаться питания из-за новых правил досмотра бортового питания в целях безопасности. Об этом сообщают «Известия». «Причина беспокойства перевозчиков — изменения в правилах проверки еды, которую загружают на борт. Раньше компании-поставщики (например, „Транспит Северо-Запад“ и „Флай Сервис Логистик“) доставляли питание по определенной схеме. Теперь аэропорт поменял место и способ досмотра этих продуктов. Перевозчики опасаются, что из-за новых правил они просто не успеют получить и загрузить еду в самолеты», — заявляет газета «Известия», ссылаясь на некоторых поставщиков питания и авиаперевозчиков. В пресс-службе Пулково отмечают, что поставщиков еды для пассажирских рейсов предупредили о грядущих изменениях еще в 2024 году. Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком стала компания «Аэромар», чей цех расположен на границе контролируемой зоны аэропорта и оборудован всем необходимым для досмотра продуктов. В воздушной гавани добавили, что «Аэромар» подтверждает, что справится с текущим объемом перевозок и обеспечит все рейсы бортовым питанием. Накануне празднования 9 мая россияне массово жаловались на задержки, переносы, отмены рейсов и огромные очереди в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом некоторые пассажиры оказались заперты в международных аэропортах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...