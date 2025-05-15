В Белом доме не исключили встречу Путина и Трампа в ближайшее время

В ближайшее время может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома и заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка, передает издание Politico.
«Когда время будет подходящим, тогда президент [Трамп] окажется в одной комнате с Путиным. Но по моим ожиданиям, в ближайшее время», — заявил Горка в ходе онлайн-интервью.
Президент США Дональд Трамп также допустил перемены в рабочем графике и заявил журналистам, что его следующий пункт назначения пока неизвестен. По данным журналистского пула Белого дома, несмотря на то что Трамп планирует вернуться в Вашингтон 16 мая, не исключается возможность изменения маршрута главы государства.
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