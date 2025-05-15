15 мая 2025

В Госдуму внесут проект о льготах для наставников на предприятиях

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Депутаты СРЗП внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях
Депутаты СРЗП внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях Фото:

Законопроект, предусматривающий предоставление льгот наставникам на предприятиях внесут в нижнюю палату парламента. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают закрепить для наставников право на дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей.

«Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее четырех календарных дней. А также налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей», — сообщил лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что в последние годы в России активно развивается институт наставничества. По мнению парламентария, принятие законопроекта позволит стимулировать участие квалифицированных сотрудников в обучении молодых кадров и повысит качество подготовки специалистов на предприятиях.

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Законопроект, предусматривающий предоставление льгот наставникам на предприятиях внесут в нижнюю палату парламента. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают закрепить для наставников право на дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. «Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее четырех календарных дней. А также налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей», — сообщил лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости. Миронов подчеркнул, что в последние годы в России активно развивается институт наставничества. По мнению парламентария, принятие законопроекта позволит стимулировать участие квалифицированных сотрудников в обучении молодых кадров и повысит качество подготовки специалистов на предприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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