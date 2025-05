Тупик Зеленского и рухнувшие надежды: что в мире думают о переговорах в Стамбуле

Reuters: в США просчитывают экономические выгоды от переговоров в Стамбуле

15 мая 2025 в 23:15 Размер текста - 17 +

Зарубежная пресса в основном считает, что данный раунд переговоров между РФ и Украиной ни к чему не приведет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры В Стамбуле на 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским заявила, что настроена на конструктивный лад и поиск компромиссов с Киевом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, выбранный курс на прямой диалог с Россией является обоснованным. Параллельно с этим США просчитывают экономические риски и выгоды от переговоров. В целом, зарубежные журналисты настроены не так радужно. В иностранной прессе считают, что переговоры в Стамбуле не завершат конфликт на Украине. Также журналисты акцентируют внимание на затруднительном положении Зеленского в целом. С одной стороны он не должен расстроить Трампа, а с другой — сохранить собственное лицо. По итогу он находится в тупике. Как разные зарубежные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле — подробности в материале URA.RU. Reuters: в США просчитывают экономические выгоды от переговоров В Соединенных Штатах участники рынка положительно оценивают возможные выгоды от переговоров между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле. По мнению американских инвесторов, благоприятный исход диалога может привести к возвращению российских товаров на мировой рынок и стабилизации цен. Об этом сообщает агентство Reuters. «Я думаю, это благоприятно, поскольку часть аргументов в пользу снижения цен заключается в том, что если ситуация между Украиной и Россией разрешится сама собой. Тогда мы сможем вывести российские поставки на мировой рынок», — заявил один из инвесторов в беседе с Reuters. По его словам, участники рынка внимательно следят за ходом переговоров и строят свои прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. The Times: даже личная встреча Путина и Зеленского не привела бы к миру Журналисты The Times считают, что переговоры в Стамбуле не приведут к прекращению СВО. Несмотря на то что встреча представителей России и Украины в Стамбуле все еще возможна, серьезных подвижек или даже малейших признаков прогресса от предстоящих переговоров не ожидается. «Даже личные переговоры Путина и Зеленского в Турции вряд ли привели бы к устойчивому прекращению огня. Не говоря уже о соглашении о прекращении конфликта», — пишет The Times. CNBC: Зеленского оставили ни с чем Иностранные СМИ указывают на то, что переговоры вряд ли продвинутся, если на них не будет Путина и Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Издание CNBC пишет, что ожидания относительно проведения мирных переговоров между лидерами Украины и России в Турции в четверг не оправдались: президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп приняли решение не посещать запланированную встречу. Таким образом, сообщает автор материала, два мировых лидера оставили Зеленского ни с чем. «Надежды на то, что лидеры Украины и России встретятся для мирных переговоров в Турции в четверг, рухнули. Поскольку лидер Кремля Владимир Путин и его коллега в Белом доме Дональд Трамп решили отказаться от поездки», — говорится в материале CNBC. В публикации отмечается, что на Украину оказали давление с тем, чтобы побудить ее к участию в переговорах. Это произошло после воскресного заявления Трампа о необходимости согласия Киева на встречу с Россией «немедленно». CBS: переговоры под вопросом Американская CBS сообщает, что взаимные упреки и обвинения между Москвой и Киевом существенно снизили вероятность достижения прогресса на переговорах, запланированных в Турции. Более того, остается под вопросом, состоятся ли эти встречи в принципе. «Обмен личными колкостями между Москвой и Киевом подорвал шансы на какой-либо прорыв на переговорах в Турции. Даже неясно, состоятся ли какие-либо переговоры вообще», — пишут журналисты CBS. WSJ акцентирует внимание на заявлениях Киева Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал с акцентом на заявления украинских представителей. Те отмечали, что готовы провести встречу с российской стороной исключительно с целью обсуждения 30-дневного перемирия. Однако президент России не дал согласия на это предложение. «Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией Трампа. Украина согласилась на такое прекращение огня в марте, но Путин пока не одобрил эту идею», — сообщается в материале газеты. NYT: неразбериха с самого начала NYT отмечает, что ожидания от переговоров двух стран «вылились в шум и неразбериху» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Запланированный на четверг раунд мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, который должен был пройти в Турции, сопровождался путаницей и напряженной атмосферой. Связано это было с тем, что российская делегация изначально направилась в Стамбул, где и запланированы переговоры, а украинские представители во главе с Зеленским сначала направились в Анкару для встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом. «Ожидаемый раунд мирных переговоров по Украине в Турции в четверг вылился в шум и неразбериху, поскольку украинская и российская делегации прибыли в разные города и провели большую часть дня, задаваясь вопросом, встретятся ли они вообще друг с другом. К вечеру обе стороны дали понять, что переговоры в той или иной форме все еще продолжаются, но их можно отложить до пятницы», — пишет NYT. CNN: уверенность России загоняет Зеленского в тупик Из-за предстоящих переговоров Зеленский оказался в затруднительном положении Фото: Официальный сайт президента Украины Уверенность, с которой российская сторона подходит к предстоящим переговорам, поставила Зеленского в тупик. В Москве не опасаются возможного усиления санкций, не испытывают давления со стороны Европы. Такой вывод сделал телеканал CNN. «Зеленский теперь стоит перед неловким выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп понял, что он серьезно настроен на встречу, но недостаточно долго, чтобы не было видно, что он ждет Кремля. Он должен либо отвергнуть инициативу России в Стамбуле как слишком незначительную и слишком запоздалую, либо заняться ею и, таким образом, начать совершенно новый путь мирных переговоров, которые за три месяца практически ни к чему не привели», — говорится в публикации CNN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Стамбуле на 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским заявила, что настроена на конструктивный лад и поиск компромиссов с Киевом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, выбранный курс на прямой диалог с Россией является обоснованным. Параллельно с этим США просчитывают экономические риски и выгоды от переговоров. В целом, зарубежные журналисты настроены не так радужно. В иностранной прессе считают, что переговоры в Стамбуле не завершат конфликт на Украине. Также журналисты акцентируют внимание на затруднительном положении Зеленского в целом. С одной стороны он не должен расстроить Трампа, а с другой — сохранить собственное лицо. По итогу он находится в тупике. Как разные зарубежные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле — подробности в материале URA.RU. Reuters: в США просчитывают экономические выгоды от переговоров В Соединенных Штатах участники рынка положительно оценивают возможные выгоды от переговоров между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле. По мнению американских инвесторов, благоприятный исход диалога может привести к возвращению российских товаров на мировой рынок и стабилизации цен. Об этом сообщает агентство Reuters. «Я думаю, это благоприятно, поскольку часть аргументов в пользу снижения цен заключается в том, что если ситуация между Украиной и Россией разрешится сама собой. Тогда мы сможем вывести российские поставки на мировой рынок», — заявил один из инвесторов в беседе с Reuters. По его словам, участники рынка внимательно следят за ходом переговоров и строят свои прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. The Times: даже личная встреча Путина и Зеленского не привела бы к миру Журналисты The Times считают, что переговоры в Стамбуле не приведут к прекращению СВО. Несмотря на то что встреча представителей России и Украины в Стамбуле все еще возможна, серьезных подвижек или даже малейших признаков прогресса от предстоящих переговоров не ожидается. «Даже личные переговоры Путина и Зеленского в Турции вряд ли привели бы к устойчивому прекращению огня. Не говоря уже о соглашении о прекращении конфликта», — пишет The Times. CNBC: Зеленского оставили ни с чем Издание CNBC пишет, что ожидания относительно проведения мирных переговоров между лидерами Украины и России в Турции в четверг не оправдались: президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп приняли решение не посещать запланированную встречу. Таким образом, сообщает автор материала, два мировых лидера оставили Зеленского ни с чем. «Надежды на то, что лидеры Украины и России встретятся для мирных переговоров в Турции в четверг, рухнули. Поскольку лидер Кремля Владимир Путин и его коллега в Белом доме Дональд Трамп решили отказаться от поездки», — говорится в материале CNBC. В публикации отмечается, что на Украину оказали давление с тем, чтобы побудить ее к участию в переговорах. Это произошло после воскресного заявления Трампа о необходимости согласия Киева на встречу с Россией «немедленно». CBS: переговоры под вопросом Американская CBS сообщает, что взаимные упреки и обвинения между Москвой и Киевом существенно снизили вероятность достижения прогресса на переговорах, запланированных в Турции. Более того, остается под вопросом, состоятся ли эти встречи в принципе. «Обмен личными колкостями между Москвой и Киевом подорвал шансы на какой-либо прорыв на переговорах в Турции. Даже неясно, состоятся ли какие-либо переговоры вообще», — пишут журналисты CBS. WSJ акцентирует внимание на заявлениях Киева Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал с акцентом на заявления украинских представителей. Те отмечали, что готовы провести встречу с российской стороной исключительно с целью обсуждения 30-дневного перемирия. Однако президент России не дал согласия на это предложение. «Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией Трампа. Украина согласилась на такое прекращение огня в марте, но Путин пока не одобрил эту идею», — сообщается в материале газеты. NYT: неразбериха с самого начала Запланированный на четверг раунд мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, который должен был пройти в Турции, сопровождался путаницей и напряженной атмосферой. Связано это было с тем, что российская делегация изначально направилась в Стамбул, где и запланированы переговоры, а украинские представители во главе с Зеленским сначала направились в Анкару для встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом. «Ожидаемый раунд мирных переговоров по Украине в Турции в четверг вылился в шум и неразбериху, поскольку украинская и российская делегации прибыли в разные города и провели большую часть дня, задаваясь вопросом, встретятся ли они вообще друг с другом. К вечеру обе стороны дали понять, что переговоры в той или иной форме все еще продолжаются, но их можно отложить до пятницы», — пишет NYT. CNN: уверенность России загоняет Зеленского в тупик Уверенность, с которой российская сторона подходит к предстоящим переговорам, поставила Зеленского в тупик. В Москве не опасаются возможного усиления санкций, не испытывают давления со стороны Европы. Такой вывод сделал телеканал CNN. «Зеленский теперь стоит перед неловким выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп понял, что он серьезно настроен на встречу, но недостаточно долго, чтобы не было видно, что он ждет Кремля. Он должен либо отвергнуть инициативу России в Стамбуле как слишком незначительную и слишком запоздалую, либо заняться ею и, таким образом, начать совершенно новый путь мирных переговоров, которые за три месяца практически ни к чему не привели», — говорится в публикации CNN.