Госсекретарь США назвал «единственный способ» закончить СВО

Рубио: единственный способ закончить СВО на Украине — встреча Трампа и Путина
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По мнению Рубио, разрешить конфликт на Украине может только встреча Путина с Трампом
По мнению Рубио, разрешить конфликт на Украине может только встреча Путина с Трампом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Единственным способом урегулировать конфликт на Украине будет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно ясно, что единственный способ добиться прорыва здесь — это договориться между президентом Трампом и президентом Путиным», — заявил Рубио. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По словам главы американской дипломатии, прорва в разрешении украинского кризиса не произойдет, если лидеры двух стран не встретятся для «откровенного и прямого разговора». Рубио отметил, что Трамп на беседу с российским лидером готов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выдвинул инициативу о проведении прямых переговоров с Украиной, назначив их на 15 мая. В качестве места встречи был выбран Стамбул, где в 2022 году уже проходили консультации между делегациями России и Украины по поводу урегулирования конфликта.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала новых переговоров. Подробности о первом дне переговоров — в материале URA.RU.

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Единственным способом урегулировать конфликт на Украине будет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «Честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно ясно, что единственный способ добиться прорыва здесь — это договориться между президентом Трампом и президентом Путиным », — заявил Рубио. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News. По словам главы американской дипломатии, прорва в разрешении украинского кризиса не произойдет, если лидеры двух стран не встретятся для «откровенного и прямого разговора». Рубио отметил, что Трамп на беседу с российским лидером готов. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выдвинул инициативу о проведении прямых переговоров с Украиной, назначив их на 15 мая. В качестве места встречи был выбран Стамбул, где в 2022 году уже проходили консультации между делегациями России и Украины по поводу урегулирования конфликта. Глава российского государства подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала новых переговоров. Подробности о первом дне переговоров — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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