«Единая Россия» избавит регионы от школ-долгостроев

«Единая Россия» продолжает контроль за сроками строительства и капремонта школ и детсадов. Отстающие регионы рискуют получить меньше федеральных денег и вести работы за счет своих бюджетов. Партия соберет должников по президентской программе на отдельное совещание, заявил на заседании всероссийского штаба по капремонту и строительству школ и детсадов 15 мая секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
В этом году в России запланирован капитальный ремонт более полутора тысяч объектов образования. Более 80% из них — школы, сообщил Якушев. Все контракты должны были подписать до 20 марта. Большинство регионов успешно справились с задачей — договоры с подрядчиками заключены по 1518 объектам, на многих уже приступили к работе.
«Контракты не заключены по 33 объектам — это 15 школ, 15 колледжей и три детских сада. По некоторым из них контракты находятся на подписании или конкурсная документация была размещена с опозданием. Но есть объекты, по которым еще даже не объявлены конкурсные процедуры», — сказал секретарь генсовета партии.
В «красной зоне» Томская, Тамбовская и Липецкая области, Ставропольский, Краснодарский края и Ненецкий автономный округ, уточнил Якушев. К Томской области больше всего вопросов — в регионе не заключены контракты по четырем школам, из которых по двум еще не объявлены конкурсные процедуры.
Запланированы работы по строительству 124 новых объектов — 67 школ и 57 детских садов. Законтрактована из них только половина. Конкурсы на строительство школ до сих пор не объявили в 11 регионах, дошкольных учреждений — в шести.
«В отличие от ремонтов, здесь сроки не так горят, ввод большинства объектов запланирован в 2026 и даже 2027 годах. Однако практика показывает, что именно с таких заминок и начинается отставание по всему комплексу необходимых работ», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в целом ситуация по строительству и капремонту школ, детсадов и учреждений среднего профобразования позитивная. Сейчас стоит задача ввести максимум новых и отремонтированных школ к 1 сентября.
В числе регионов-должников, которые не успели ввести школы после строительства и капремонта, министр назвал Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, Курскую, Новосибирскую, Ростовскую, Сахалинскую области, Ненецкий автономный округ. Также есть объекты, не введенные еще с 2022-2023 годов — они находятся в Башкирии, Приморском, Хабаровском краях, Иркутской, Кировской и Новосибирской областях.
По словам Кравцова, есть риски и в этом году перенести сроки ввода школ, которые до этого уже сдвигались. А в Астраханской и Иркутской областях есть строящиеся детские сады, открытие которых ждут уже пять лет.
Кравцов предложил создать совместную с «Единой Россией» комиссию по контролю сроков строительства и ремонта. Он напомнил, что за каждым объектом закреплен депутат от партии, который участвовал в контроле.
«Нацпроект “Образование” завершился, сейчас идет проект “Молодежь и дети”, и нам нужно все недострои ликвидировать. По всем объектам должен быть план-график. Если где-то нужно правоохранительные органы подключать, будем с ними работать», — заявил министр.
17 регионов выбились из графика заключения контрактов на проведение работ, добавил Кравцов. Возглавили антирейтинг Краснодарский край (пять объектов), Томская область (четыре), Донецкая народная республика, Тверская и Ульяновская области (по три). «Мы неоднократно об этом говорили, и, к сожалению, будут меры — сокращение бюджетного финансирования. Но все объекты будут достроены за счет региональных средств», — уточнил глава Минпросвещения.
Владимир Якушев анонсировал отдельное совещание с субъектами, которые не выполняют обязательства по контрактованию на строительство и ремонт объектов образования. Несмотря на это представители регионов подробно объяснили срыв сроков.
Губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения ЕР Владимир Владимиров объяснил задержку с заключением контракта на капремонт школы в Светлограде тем, что сначала власти планировали провести работу на другом объекте. Но та школа оказалась аварийной, в итоге выбран другой объект, и уже в понедельник контракт разместят. По реконструкции двух школ в Кисловодске согласован с Минпросвещения перенос ввода на 2026 год — проектная документация по ним еще проходит экспертизу.
Замгубернатора Томской области Тимур Мухамеджанов отметил, что по двум не законтрактованным объектам уже проведены конкурсные процедуры, в ближайшее время договоры будут заключены. Еще по одному конкурс объявлен, до конца мая подведут итоги. Есть сложности с Томским кадетским корпусом — решается вопрос с проектной документацией. «Подрядчик уже определен, до 15 июля будет разработан проект, и мы примем меры, чтобы в этом году капремонт был проведен», — сообщил Мухамеджанов.
Якушев отметил, что проблемы возникают на региональном и муниципальном уровнях и призвал активнее решать вопросы на местах. «Я тоже готов лично подключиться и вместе с губернатором в этой истории вам помочь. Те объекты, где у вас накопились длительные отложенные обязательства, требуют ежедневной работы региональных властей. Вы в режиме штаба должны начинать рабочий день с этого и заканчивать», — подчеркнул секретарь генсовета ЕР.
Завершая совещание, Якушев отметил необходимость максимально активизировать работу летом, чтобы 1 сентября сдать объекты. Он призвал подключиться к контролю не только депутатов и исполнительную власть, но и родителей.
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