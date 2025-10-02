02 октября 2025

Хоккейная команда Югры разгромила лидеров турнира ВХЛ. Фото

Югорчане одержали победу со счетом 5:0
Хоккейный матч между командой «Югра» и соперниками из Новокузнецка командой «Металлург» закончился со счетом 5:0 в пользу югорчан. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил земляков с победой.

«Ура! „Югра“ против „Металлурга“ — 5:0! Уверенная победа наших хоккеистов в домашнем матче против команды из Новокузнецка. Спасибо за невероятную игру и накал эмоций! Поздравляю команду и болельщиков!» — поделился глава округа в своем telegram-канале.

Соперники из Новокузнецка считались лидерами турнира. Следующий матч команда «Югра» проведет на домашней арене 4 октября против «Динамо-Алтай» из Барнаула.

