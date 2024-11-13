Курганцев зовут упаковывать кроссовки в Екатеринбурге за 240 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками кроссовок на складе в Екатеринбурге. За продолжительную вахту обещают платить до 240 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа на складе в Екатеринбурге для соискателей из Курганской области. Вакансии — упаковщики кроссовок. Зарплата от 144 до 240 тысяч рублей. Длительность вахты: 15, 35, 45, 60, 90 дней», — указано в объявлении на сайте «Avito. Работа».
Представители работодателя обещают сотрудникам оплату проживания, обеспечение спецодеждой и питанием. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, отмечается в объявлении.
Ранее курганцам предлагали работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещают зарплату от 150 тысяч рублей.
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