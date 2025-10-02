02 октября 2025

В ХМАО из-за загоревшейся коляски из многоэтажки эвакуировали взрослых и детей

Подъезд дома был полностью задымлен
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 2 октября произошел пожар в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Как оказалось, в подъезде загорелась коляска. По данным окружного Управления МЧС, из подъезда эвакуировали 13 человек, среди которых трое детей.

«Сегодня в 19:41 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Интернациональная. В 3-м подъезде на площадке шестого этажа горела детская коляска, наблюдалось плотное задымление. Всего эвакуировано 13 человек, среди них 3 ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пострадавших в результате пожара нет. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пожар ликвидирован за 6 минут.

