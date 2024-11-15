15 ноября 2024

Домашний скот сгорел при пожаре в Курганской области

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, гидрант, пожарный гидрант, вода, пожарные, пожарный спецтранспорт
Пожар тушили 10 специалистов и две единицы техники Фото:

В городе Щучье Курганской области при пожаре в хозяйственной постройке погиб домашний скот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Среди людей пострадавших нет.

«В Щучье на улице Карла Маркса сгорела хозяйственная постройка. В результате происшествия погиб домашний скот: курицы, свиньи и поросята. Среди людей никто не пострадал», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожарные потушили возгорание на 120 квадратных метрах. Всего было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования печей.

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В городе Щучье Курганской области при пожаре в хозяйственной постройке погиб домашний скот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Среди людей пострадавших нет. «В Щучье на улице Карла Маркса сгорела хозяйственная постройка. В результате происшествия погиб домашний скот: курицы, свиньи и поросята. Среди людей никто не пострадал», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожарные потушили возгорание на 120 квадратных метрах. Всего было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования печей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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