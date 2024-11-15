Домашний скот сгорел при пожаре в Курганской области

Пожар тушили 10 специалистов и две единицы техники
В городе Щучье Курганской области при пожаре в хозяйственной постройке погиб домашний скот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Среди людей пострадавших нет.
«В Щучье на улице Карла Маркса сгорела хозяйственная постройка. В результате происшествия погиб домашний скот: курицы, свиньи и поросята. Среди людей никто не пострадал», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пожарные потушили возгорание на 120 квадратных метрах. Всего было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования печей.
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