В институте Роспотребнадзора выявлены хищения на 140 млн рублей

В Федеральном институте оценки качества образования (ФИОКО), подведомственном Рособрнадзору, выявлены хищения на сумму свыше 140 миллионов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе проверки установлено, что в 2021–2022 гг. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки были заключены госконтракты на выполнение работ (оказание услуг) по изучению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на сумму свыше 140 млн рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье мошенничества.
Официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов заявил, что в 2021-2022 годах были заключены госконтракты на выполнение работ по изучению качества подготовки учащихся, стоимость которых составила более 140 миллионов рублей. Эти финансовые операции и стали предметом уголовного дела.
В прошлом году прокурорские проверки в России выявили более 216 тысяч нарушений законодательства о контрактной системе. Для их устранения было внесено свыше 121 тысячи актов реагирования, наказано 65 тысяч виновных, а по материалам проверок возбуждено около 1,1 тысячи уголовных дел.
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