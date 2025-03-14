Reuters: проект саммита G7 не упоминает новые санкции против России

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Кая Каллас заявила, что отсутствие соглашения по коммюнике покажет раскол среди членов G7
Кая Каллас заявила, что отсутствие соглашения по коммюнике покажет раскол среди членов G7 Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Проект декларации саммита G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России. Об этом сообщает Reuters.

«В проекте коммюнике не упоминается о возможных новых санкциях в отношении России», — говорится в материале агентства. В то же время, в документе говорится о важности надежных гарантий безопасности для соблюдения режима прекращения огня и защиты Украины «от будущего нападения». В том числе, проект выражает поддержку действиям Соединенных Штатов в Джидде и призывает Россию «безоговорочно» присоединиться к этим усилиям.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила агентству Reuters, что отсутствие соглашения по коммюнике покажет раскол среди членов G7, что не в их интересах. Она выразила оптимизм по поводу обсуждений по Украине и надежду на дальнейшую поддержку со стороны всех членов объединения.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа вновь заблокировала включение антироссийских формулировок в коммюнике «Большой семерки». Госсекретарь Марко Рубио заявил, что такие высказывания затрудняют привлечение сторон к переговорам по Украине, передает RT. Ранее Вашингтон выступил против использования термина «агрессор» и других подобных высказываний в адрес России. 

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США) встретятся в Квебеке (Канада) с 12 по 14 марта. Они обсудят условия прекращения огня на Украине.

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Проект декларации саммита G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России. Об этом сообщает Reuters. «В проекте коммюнике не упоминается о возможных новых санкциях в отношении России», — говорится в материале агентства. В то же время, в документе говорится о важности надежных гарантий безопасности для соблюдения режима прекращения огня и защиты Украины «от будущего нападения». В том числе, проект выражает поддержку действиям Соединенных Штатов в Джидде и призывает Россию «безоговорочно» присоединиться к этим усилиям. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила агентству Reuters, что отсутствие соглашения по коммюнике покажет раскол среди членов G7, что не в их интересах. Она выразила оптимизм по поводу обсуждений по Украине и надежду на дальнейшую поддержку со стороны всех членов объединения. Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа вновь заблокировала включение антироссийских формулировок в коммюнике «Большой семерки». Госсекретарь Марко Рубио заявил, что такие высказывания затрудняют привлечение сторон к переговорам по Украине, передает RT. Ранее Вашингтон выступил против использования термина «агрессор» и других подобных высказываний в адрес России.  Министры иностранных дел стран G7 (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США) встретятся в Квебеке (Канада) с 12 по 14 марта. Они обсудят условия прекращения огня на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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