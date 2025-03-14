Минтранс предложил новые ограничения для самокатов

РБК: Минтранс предложил разрешить парковку самокатов под специальными знаками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласно поправкам Минтранса РФ, максимальная скорость движения электросамоката не должна будет превышать 25 км/ч
Согласно поправкам Минтранса РФ, максимальная скорость движения электросамоката не должна будет превышать 25 км/ч Фото:

Самокаты можно будет парковать только в специально отведенных для этого местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Это следует из рабочей версией проекта изменений ПДД, подготовленного Минтрансом России.

«Парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция», — говорится в материале РБК. При этом в случае, если таких обозначений нет, стоянка допускается в местах, где самокаты не создадут помех для движения пешеходов.

Кроме того, согласно документу, проезд по тротуарам будет запрещен для самокатов весом более 35 кг без велодорожек. В жилых зонах самокаты смогут двигаться только по велодорожкам и проезжей части. Также будет запрещено передвигаться на самокате более одного человека, максимальная скорость — 25 км/ч, а при обгоне пешеходов или встречном движении она должна быть ограничена до 10 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. Если движение угрожает пешеходам, скорость должна соответствовать уровню пешеходов.

Ранее стало известно, что Госдума также разработает поправки для обеспечения безопасности использования самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это решение было принято после обращения главы СКР Александра Бастрыкина. По данным СК, количество ДТП с электросамокатами выросло, за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 человека пострадали. При этом в законодательстве отсутствуют ограничения по допуску к управлению электросамокатами, что затрудняет привлечение виновных к ответственности, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самокаты можно будет парковать только в специально отведенных для этого местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Это следует из рабочей версией проекта изменений ПДД, подготовленного Минтрансом России. «Парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция», — говорится в материале РБК. При этом в случае, если таких обозначений нет, стоянка допускается в местах, где самокаты не создадут помех для движения пешеходов. Кроме того, согласно документу, проезд по тротуарам будет запрещен для самокатов весом более 35 кг без велодорожек. В жилых зонах самокаты смогут двигаться только по велодорожкам и проезжей части. Также будет запрещено передвигаться на самокате более одного человека, максимальная скорость — 25 км/ч, а при обгоне пешеходов или встречном движении она должна быть ограничена до 10 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. Если движение угрожает пешеходам, скорость должна соответствовать уровню пешеходов. Ранее стало известно, что Госдума также разработает поправки для обеспечения безопасности использования самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это решение было принято после обращения главы СКР Александра Бастрыкина. По данным СК, количество ДТП с электросамокатами выросло, за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 человека пострадали. При этом в законодательстве отсутствуют ограничения по допуску к управлению электросамокатами, что затрудняет привлечение виновных к ответственности, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...