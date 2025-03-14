Минтранс предложил новые ограничения для самокатов

Самокаты можно будет парковать только в специально отведенных для этого местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Это следует из рабочей версией проекта изменений ПДД, подготовленного Минтрансом России.
«Парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция», — говорится в материале РБК. При этом в случае, если таких обозначений нет, стоянка допускается в местах, где самокаты не создадут помех для движения пешеходов.
Кроме того, согласно документу, проезд по тротуарам будет запрещен для самокатов весом более 35 кг без велодорожек. В жилых зонах самокаты смогут двигаться только по велодорожкам и проезжей части. Также будет запрещено передвигаться на самокате более одного человека, максимальная скорость — 25 км/ч, а при обгоне пешеходов или встречном движении она должна быть ограничена до 10 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. Если движение угрожает пешеходам, скорость должна соответствовать уровню пешеходов.
Ранее стало известно, что Госдума также разработает поправки для обеспечения безопасности использования самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это решение было принято после обращения главы СКР Александра Бастрыкина. По данным СК, количество ДТП с электросамокатами выросло, за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 человека пострадали. При этом в законодательстве отсутствуют ограничения по допуску к управлению электросамокатами, что затрудняет привлечение виновных к ответственности, передает MK.RU.
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