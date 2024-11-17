В Тюмени спрячут подальше от глаз ЛЭП в жилом комплексе

Линию электропередачи в тюменском ЖК «Колумб» перенесут под землю в 2025 году. О сроках рассказали в мэрии города. Ранее жители неоднократно жаловались, что опасный объект стоит посреди домов и проходит над пешеходной зоной.
«Замглавы администрации Тюмени Александр Ильин провел встречу с руководителем Тюменского филиала компании „Россети“. На ней обсудили вопрос переустройства в подземном исполнении ЛЭП в ЖК „Колумб“. Сейчас завершаются проектные работы, проходит экспертиза. В 2025 году сеть должна быть перенесена под землю», — рассказали в администрации.
Работы по прокладке коммуникаций планируют начать ближе к лету. Ранее URA.RU писало, что жители тюменского ЖК «Колумб» ждут скорейшего переноса ЛЭП, которая проходит над пешеходной зоной среди жилых домов.
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