17 ноября 2024

В Тюмени спрячут подальше от глаз ЛЭП в жилом комплексе

В тюменском ЖК «Колумб» уберут под землю ЛЭП, на которую жаловались жители
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени скандальную ЛЭП уберут под землю
В Тюмени скандальную ЛЭП уберут под землю Фото:

Линию электропередачи в тюменском ЖК «Колумб» перенесут под землю в 2025 году. О сроках рассказали в мэрии города. Ранее жители неоднократно жаловались, что опасный объект стоит посреди домов и проходит над пешеходной зоной.

«Замглавы администрации Тюмени Александр Ильин провел встречу с руководителем Тюменского филиала компании „Россети“. На ней обсудили вопрос переустройства в подземном исполнении ЛЭП в ЖК „Колумб“. Сейчас завершаются проектные работы, проходит экспертиза. В 2025 году сеть должна быть перенесена под землю», — рассказали в администрации.

Работы по прокладке коммуникаций планируют начать ближе к лету. Ранее URA.RU писало, что жители тюменского ЖК «Колумб» ждут скорейшего переноса ЛЭП, которая проходит над пешеходной зоной среди жилых домов.

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Линию электропередачи в тюменском ЖК «Колумб» перенесут под землю в 2025 году. О сроках рассказали в мэрии города. Ранее жители неоднократно жаловались, что опасный объект стоит посреди домов и проходит над пешеходной зоной. «Замглавы администрации Тюмени Александр Ильин провел встречу с руководителем Тюменского филиала компании „Россети“. На ней обсудили вопрос переустройства в подземном исполнении ЛЭП в ЖК „Колумб“. Сейчас завершаются проектные работы, проходит экспертиза. В 2025 году сеть должна быть перенесена под землю», — рассказали в администрации. Работы по прокладке коммуникаций планируют начать ближе к лету. Ранее URA.RU писало, что жители тюменского ЖК «Колумб» ждут скорейшего переноса ЛЭП, которая проходит над пешеходной зоной среди жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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