На тюменской трассе ввели ограничение

На автодороге организовано реверсивное движение
На трассе Тюмень — Омск на 97-98 км ввели ограничение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-402 97-98 км на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении «Уралуправтодор».
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать, когда организуют проезд в прежнем режиме можно в учреждении.
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