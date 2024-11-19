19 ноября 2024

На тюменской трассе ввели ограничение

© Служба новостей «URA.RU»
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На автодороге организовано реверсивное движение
На автодороге организовано реверсивное движение Фото:

На трассе Тюмень — Омск на 97-98 км ввели ограничение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 97-98 км на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении «Уралуправтодор».

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать, когда организуют проезд в прежнем режиме можно в учреждении. 

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На трассе Тюмень — Омск на 97-98 км ввели ограничение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 97-98 км на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении «Уралуправтодор». Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать, когда организуют проезд в прежнем режиме можно в учреждении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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