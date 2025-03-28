Вторая ракетка России Дарья Касаткина теперь будет представлять Австралию: чем она известна

Российская теннисистка Дарья Касаткина, вторая ракетка страны, объявила о смене гражданства и переходе в сборную Австралии. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. Подробности о ее карьере и решении переехать в другую страну — в материале URA.RU.
Детство и юность Касаткиной
Дарья Касаткина родилась в мае 1997 года в городе Тольятти. В ее семье все увлекались спортом: мать была атлетом, отец играл в хоккей. Ее брат, для которого теннис был хобби, часто брал сестру с собой на игры. Вскоре возникло желание и у Дарьи начать играть в теннис.
По настоянию брата, Дарью записали в теннисную секцию. Он заметил, как быстро она усваивает новые навыки и как хорошо ориентируется на корте. До сих пор он играет ключевую роль в спортивной карьере дочери, работая ее тренером по физической подготовке. Кроме тренировок, он также занимается решением административных вопросов.
В теннисе
Дарья Касаткина добилась значимого успеха на Открытом чемпионате Франции в 2016 году, где ей удалось выйти в четвертьфинал. По ходу турнира она обыграла известных теннисисток Викторию Азаренко и Петру Квитову, что принесло ей мировое признание.
После этого прорыва последовал период нестабильных выступлений из-за травм и психологических трудностей. Впрочем, несмотря на эти препятствия, Касаткина не сдалась и продолжила работу над собой. Ее упорство было вознаграждено в 2018 году, когда она выиграла свой первый титул WTA на турнире в Чарльстоне.
Этот успех стал отправной точкой для дальнейших достижений Касаткиной, включая полуфинал «Ролан Гаррос» в том же году. С тех пор она продолжает демонстрировать высокий уровень игры, завоевывая новые титулы и участвуя в важных международных соревнованиях, что подтверждает ее статус одной из лучших теннисисток мирового уровня.
В течение профессиональной карьеры Касаткина добилась значительных успехов на теннисных кортах, включая завоевание восьми титулов на турнирах WTA, победу в Кубке Билли Джин Кинг, а также выход в полуфинал «Ролан Гаррос» и четвертьфинал «Уимблдона».
Одним из выдающихся достижений в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году Касаткина установила мировой рекорд по количеству выполненных твинеров (ударов между ногами, когда спина теннисиста обращена к сетке) за минуту.
Касаткина решила играть за Австралию
Касаткина объявила о смене гражданства и переходе в сборную Австралии. Информацию об этом 27-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в социальных сетях, сообщает Championat.com.
«Я с радостью сообщаю, что мое заявление на получение постоянного места жительства было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна и здесь я чувствую себя как дома... В связи с этим я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Касаткина.
В своем сообщении она также выразила благодарность своей семье и тренерам за поддержку на протяжении всей карьеры. Она подчеркнула сложность принятия такого решения и выразила уважение к своим корням, отметив начало новой главы в своей жизни и карьере под австралийским флагом.
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