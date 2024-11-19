19 ноября 2024

Бизнесмен из Нижневартовска найден мертвым в своей квартире. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель из Нижневартовска найден мертвым
Предприниматель из Нижневартовска найден мертвым Фото:

Бизнесмен найден мертвым в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО). Источник URA.RU в местном бизнес-истеблишменте сообщил, что речь идет о руководителе компании «Техснабкомплект» Дмитрии Резниченко.

«В Нижневартовске погиб Дмитрий Резниченко, директор ТСК (предыдущее название „Экспрос“ — прим. ред.). Тело нашли на кровати в его квартире», — сообщил информатор.

Компания ТСК занимается оптовой торговлей. Кроме того, она предоставляет услуги по проектированию. «Похороны пройдут в Тюмени, а на прощании собралась вся местная элита, было человек 200. Резниченко был из династии известных строителей, и его смерть шокировала весь город. Близко общался с руководством крупных строительных компаний и детьми экс-чиновников мэрии. Говорят, в последнее время у него были какие-то финансовые сложности», — уточнил инсайдер.

Источник в силовых структурах подтвердил гибель бизнесмена. «Предварительно, подозревают суицид. Дело направлено в Следственный комитет», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе управления СКР по ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже.

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Бизнесмен найден мертвым в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО). Источник URA.RU в местном бизнес-истеблишменте сообщил, что речь идет о руководителе компании «Техснабкомплект» Дмитрии Резниченко. «В Нижневартовске погиб Дмитрий Резниченко, директор ТСК (предыдущее название „Экспрос“ — прим. ред.). Тело нашли на кровати в его квартире», — сообщил информатор. Компания ТСК занимается оптовой торговлей. Кроме того, она предоставляет услуги по проектированию. «Похороны пройдут в Тюмени, а на прощании собралась вся местная элита, было человек 200. Резниченко был из династии известных строителей, и его смерть шокировала весь город. Близко общался с руководством крупных строительных компаний и детьми экс-чиновников мэрии. Говорят, в последнее время у него были какие-то финансовые сложности», — уточнил инсайдер. Источник в силовых структурах подтвердил гибель бизнесмена. «Предварительно, подозревают суицид. Дело направлено в Следственный комитет», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе управления СКР по ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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