Бизнесмен найден мертвым в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО). Источник URA.RU в местном бизнес-истеблишменте сообщил, что речь идет о руководителе компании «Техснабкомплект» Дмитрии Резниченко.
«В Нижневартовске погиб Дмитрий Резниченко, директор ТСК (предыдущее название „Экспрос“ — прим. ред.). Тело нашли на кровати в его квартире», — сообщил информатор.
Компания ТСК занимается оптовой торговлей. Кроме того, она предоставляет услуги по проектированию. «Похороны пройдут в Тюмени, а на прощании собралась вся местная элита, было человек 200. Резниченко был из династии известных строителей, и его смерть шокировала весь город. Близко общался с руководством крупных строительных компаний и детьми экс-чиновников мэрии. Говорят, в последнее время у него были какие-то финансовые сложности», — уточнил инсайдер.
Источник в силовых структурах подтвердил гибель бизнесмена. «Предварительно, подозревают суицид. Дело направлено в Следственный комитет», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе управления СКР по ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже.
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