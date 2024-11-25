Что грозит екатеринбургскому митрополиту Кульбергу после задержания его соратника

Юрист Меграбян: екатеринбургского митрополита коснется секс-скандал с помощником

25 ноября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Преступление помощника может отразиться на екатеринбургском митрополите Евгений, считает Самвел Меграбян Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Уголовное дело в отношении Даниила Сидорова — секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), клирика храма «Большой Златоуст» — может ударить и по самому владыке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился юрист, специализирующийся в том числе на религиозных делах, Самвел Меграбян. «Деятельность религиозных организаций весьма сложная для обывателя. Но думается, что преступное действие священнослужителя негативно отразится на митрополите Екатеринбургском», — подчеркнул Меграбян. По его словам, в епархии могут пройти проверки. Даже несмотря на то, что религиозные организации являются независимыми от вмешательства государства. «Если в рамках следствия будут установлены обстоятельства, которые могли повлиять на действие Сидорова со стороны религиозной организации, проверка не заставит себя долго ждать», — добавил Меграбян. При этом президент Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, профессор Александр Дворкин думает, что ситуация с Сидоровым никак не должна сказаться на митрополите, так как тот не может отвечать за действия своих соратников. «В данном случае я не совсем вижу, в чем виноват ваш митрополит. Я думаю, с точки зрения законов, мало ли у кого может быть какой помощник, который что-то совершит. Я не вижу на самом деле, какие претензии в данном случае можно предъявить митрополиту. Явно он его этому [насильственным действиям] не учил. А, учитывая очень большое количество священников, даже статистически вероятно, что кто-то из них может совершить преступление», — заявил он корреспонденту URA.RU. Новость по теме Что известно о помощнике владыки Кульберга, который пытался изнасиловать студентку Дворкин также отметил, что всю ответственность несет только тот, кто совершил преступление. При этом со стороны церкви священник навсегда лишается сана. В качестве примера профессор привел ситуации разных лет. «Были священники, что убивали своих жен, по-моему, два случая таких было. Было несколько священников, которые обвинялись в педофилии. Сейчас добавился еще и такой священник [что обвиняется в попытке изнасилования 19-летней студентки]. Они несли ответственность. В каких-то случаях люди оказывались с психиатрическими проблемами и получали принудительное лечение, какие-то тюремное заключение», — объяснил он. О задержании Сидорова, который работает у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Евгений Кульберг занимает должность митрополита с декабря 2020 года, он сменил Кирилла (Наконечного), уехавшего в Казань. Ситуацию Кульберг пока не комментировал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении Даниила Сидорова — секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), клирика храма «Большой Златоуст» — может ударить и по самому владыке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился юрист, специализирующийся в том числе на религиозных делах, Самвел Меграбян. «Деятельность религиозных организаций весьма сложная для обывателя. Но думается, что преступное действие священнослужителя негативно отразится на митрополите Екатеринбургском», — подчеркнул Меграбян. По его словам, в епархии могут пройти проверки. Даже несмотря на то, что религиозные организации являются независимыми от вмешательства государства. «Если в рамках следствия будут установлены обстоятельства, которые могли повлиять на действие Сидорова со стороны религиозной организации, проверка не заставит себя долго ждать», — добавил Меграбян. При этом президент Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, профессор Александр Дворкин думает, что ситуация с Сидоровым никак не должна сказаться на митрополите, так как тот не может отвечать за действия своих соратников. «В данном случае я не совсем вижу, в чем виноват ваш митрополит. Я думаю, с точки зрения законов, мало ли у кого может быть какой помощник, который что-то совершит. Я не вижу на самом деле, какие претензии в данном случае можно предъявить митрополиту. Явно он его этому [насильственным действиям] не учил. А, учитывая очень большое количество священников, даже статистически вероятно, что кто-то из них может совершить преступление», — заявил он корреспонденту URA.RU. Дворкин также отметил, что всю ответственность несет только тот, кто совершил преступление. При этом со стороны церкви священник навсегда лишается сана. В качестве примера профессор привел ситуации разных лет. «Были священники, что убивали своих жен, по-моему, два случая таких было. Было несколько священников, которые обвинялись в педофилии. Сейчас добавился еще и такой священник [что обвиняется в попытке изнасилования 19-летней студентки]. Они несли ответственность. В каких-то случаях люди оказывались с психиатрическими проблемами и получали принудительное лечение, какие-то тюремное заключение», — объяснил он. О задержании Сидорова, который работает у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Евгений Кульберг занимает должность митрополита с декабря 2020 года, он сменил Кирилла (Наконечного), уехавшего в Казань. Ситуацию Кульберг пока не комментировал.