25 ноября 2024

«Ничего не объясняли»: в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мегаполис»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время эвакуации ТЦ «Мегаполис» не было пожарных (архивное фото)
Во время эвакуации ТЦ «Мегаполис» не было пожарных (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мегаполис» возле Южного автовокзала. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Были с женой в кино на ночном сеансе картины „Декодер. Игра гения“ в „Киномаксе“ в ТЦ „Мегаполис“. На середине фильма вдруг включили свет и объявили эвакуацию. В фойе была полиция, охрана. Ничего не объясняли, пожарных не было, произошло серьезное ЧП и попросили покинуть ТЦ», — поделился собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Также запрос был отправлен представителям «Мегаполиса». Ответы ожидаются.

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В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мегаполис» возле Южного автовокзала. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Были с женой в кино на ночном сеансе картины „Декодер. Игра гения“ в „Киномаксе“ в ТЦ „Мегаполис“. На середине фильма вдруг включили свет и объявили эвакуацию. В фойе была полиция, охрана. Ничего не объясняли, пожарных не было, произошло серьезное ЧП и попросили покинуть ТЦ», — поделился собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Также запрос был отправлен представителям «Мегаполиса». Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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