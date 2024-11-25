«Ничего не объясняли»: в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мегаполис» возле Южного автовокзала. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Были с женой в кино на ночном сеансе картины „Декодер. Игра гения“ в „Киномаксе“ в ТЦ „Мегаполис“. На середине фильма вдруг включили свет и объявили эвакуацию. В фойе была полиция, охрана. Ничего не объясняли, пожарных не было, произошло серьезное ЧП и попросили покинуть ТЦ», — поделился собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Также запрос был отправлен представителям «Мегаполиса». Ответы ожидаются.
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