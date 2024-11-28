В Казахстане объяснили обращение к Путину «ваше Превосходительство»

В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, официальные лица использовали обращение «ваше Превосходительство» на уличных плакатах. Как сообщили представители МИД Казахстана казахским журналистам, такое обращение подчеркивает статус визита как государственного.
«В аэропорту Астаны в честь визита президента России повесили баннер, где к Владимиру Путину обратились фразой „Ваше превосходительство“. В МИД Казахстана объяснили, что его визит имеет статус государственного, а не официального», — сообщает издание KZ.Kursiv.
В министерстве уточнили, что визит главы государства, имеющий статус государственного, является наивысшей формой официального визита. В связи с этим, в ходе текущего визита Владимира Путина протокол требует обращения к нему соответствующим образом. В связи с государственным визитом президента РФ в Астане были усилены меры безопасности.
Владимир Путин совершил государственный визит в Казахстан 27 ноября. По программе запланированы переговоры на высоком уровне и участие в двадцатом Форуме межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. 28 ноября под руководством Токаева пройдет сессия Совета коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
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