Территориальный центр медицины катастроф и станция скорой помощи в Салехарде будут переданы в эксплуатацию в декабре 2024 года. Как сообщил журналистам замначальника отдела технадзора в Салехарде ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Иосиф Зеленкин, готовность объекта составляет 95%.
«На данный момент готовность объекта составляет порядка 95%, — рассказал Иосиф Зеленкин, отвечая на вопросы представителей СМИ. — Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре текущего года».
Сейчас на объекте идут монтаж и отладка вентиляционного оборудования, электросетей, установка дверей в помещениях и финишная отделка. В новом здании разместятся медицинские бригады, единая дежурная диспетчерская служба, базовое отделение санитарной авиации и территориальный центр медицины катастроф.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Иосиф Зеленкин пояснил, что работы над возведением здания начались еще в 2020 году. Здание оборудовано грузопассажирскими лифтами повышенной вместимости, имеет свой гараж для спецтехники с ремонтной базой, а также автомойку на две машины.
Ранее URA.RU рассказывало, что в планах окружных властей — строительство нового больничного городка, который объединит в себе детскую и взрослую поликлиники и станцию скорой медицинской помощи с центром медицины катастроф.
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