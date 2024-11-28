Центр медицины катастроф ЯНАО достроят в декабре. Фото

Готовность здания станции скорой помощи в Салехарде составляет 95%
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание станции скорой помощи и ЦМК готово на 95%
Новое здание станции скорой помощи и ЦМК готово на 95% Фото:

Территориальный центр медицины катастроф и станция скорой помощи в Салехарде будут переданы в эксплуатацию в декабре 2024 года. Как сообщил журналистам замначальника отдела технадзора в Салехарде ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Иосиф Зеленкин, готовность объекта составляет 95%.

«На данный момент готовность объекта составляет порядка 95%, — рассказал Иосиф Зеленкин, отвечая на вопросы представителей СМИ. — Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре текущего года».

Сейчас на объекте идут монтаж и отладка вентиляционного оборудования, электросетей, установка дверей в помещениях и финишная отделка. В новом здании разместятся медицинские бригады, единая дежурная диспетчерская служба, базовое отделение санитарной авиации и территориальный центр медицины катастроф.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Иосиф Зеленкин пояснил, что работы над возведением здания начались еще в 2020 году. Здание оборудовано грузопассажирскими лифтами повышенной вместимости, имеет свой гараж для спецтехники с ремонтной базой, а также автомойку на две машины.

Ранее URA.RU рассказывало, что в планах окружных властей — строительство нового больничного городка, который объединит в себе детскую и взрослую поликлиники и станцию скорой медицинской помощи с центром медицины катастроф.

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Территориальный центр медицины катастроф и станция скорой помощи в Салехарде будут переданы в эксплуатацию в декабре 2024 года. Как сообщил журналистам замначальника отдела технадзора в Салехарде ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Иосиф Зеленкин, готовность объекта составляет 95%. Сейчас на объекте идут монтаж и отладка вентиляционного оборудования, электросетей, установка дверей в помещениях и финишная отделка. В новом здании разместятся медицинские бригады, единая дежурная диспетчерская служба, базовое отделение санитарной авиации и территориальный центр медицины катастроф. В разговоре с корреспондентом URA.RU Иосиф Зеленкин пояснил, что работы над возведением здания начались еще в 2020 году. Здание оборудовано грузопассажирскими лифтами повышенной вместимости, имеет свой гараж для спецтехники с ремонтной базой, а также автомойку на две машины. Ранее URA.RU рассказывало, что в планах окружных властей — строительство нового больничного городка, который объединит в себе детскую и взрослую поликлиники и станцию скорой медицинской помощи с центром медицины катастроф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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