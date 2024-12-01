На тюменских трассах вводится режим повышенной готовности

Сильный снег продлится до 6 декабря
На автодорогах Тюменской области со 2 декабря вводится режим повышенной готовности из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Со 2 декабря вводится режим повышенной готовности на территориях Тюменской области и ХМАО ввиду осадков в виде умеренного и сильного снега, которые продлятся до 6 декабря. Температура в эти дни будет около нуля», — сообщили в учреждении.
Ранее URA.RU писало, что участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют ночью 3 декабря с 00:30 до 8:30. Причина ограничения — перевозка крупногабаритного груза.
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