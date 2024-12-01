01 декабря 2024

На тюменских трассах вводится режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный снег продлится до 6 декабря
Сильный снег продлится до 6 декабря Фото:

На автодорогах Тюменской области со 2 декабря вводится режим повышенной готовности из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». 

«Со 2 декабря вводится режим повышенной готовности на территориях Тюменской области и ХМАО ввиду осадков в виде умеренного и сильного снега, которые продлятся до 6 декабря. Температура в эти дни будет около нуля», — сообщили в учреждении.

Ранее URA.RU писало, что участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют ночью 3 декабря с 00:30 до 8:30. Причина ограничения — перевозка крупногабаритного груза.

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На автодорогах Тюменской области со 2 декабря вводится режим повышенной готовности из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».  «Со 2 декабря вводится режим повышенной готовности на территориях Тюменской области и ХМАО ввиду осадков в виде умеренного и сильного снега, которые продлятся до 6 декабря. Температура в эти дни будет около нуля», — сообщили в учреждении. Ранее URA.RU писало, что участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют ночью 3 декабря с 00:30 до 8:30. Причина ограничения — перевозка крупногабаритного груза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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