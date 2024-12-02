Челябинский перевозчик, устроивший коллапс в Парковом, попал под суд

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Перевозчик продолжит деятельность по госконтракту до решения суда Фото:

Перевозчик ООО «Никита Кожемяка», обслуживающий автобусы маршрута №10к в Челябинске и устроивший коллапс в Парковом утром 2 декабря, попал под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области.

«В настоящее время по данному перевозчику возбуждено производство в Арбитражном суде Челябинской области. А также в соответствии с действующим законодательством будут начислены штрафные санкции за невыполнение транспортной работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.

Там отметили, что до решения суда госконтракт с перевозчиком не будет разорван. ООО «Никита Кожемяка» продолжит деятельность.

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Коллапс в Парковом случился утром 2 декабря. Жители не смогли уехать на работу и учебу из-за отсутствия автобусов. Из 16-ти автобусов на маршруте осталось только четыре. Перевозчик объяснил ситуацию дефицитом водителей.

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Перевозчик ООО «Никита Кожемяка», обслуживающий автобусы маршрута №10к в Челябинске и устроивший коллапс в Парковом утром 2 декабря, попал под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области. «В настоящее время по данному перевозчику возбуждено производство в Арбитражном суде Челябинской области. А также в соответствии с действующим законодательством будут начислены штрафные санкции за невыполнение транспортной работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. Там отметили, что до решения суда госконтракт с перевозчиком не будет разорван. ООО «Никита Кожемяка» продолжит деятельность. Коллапс в Парковом случился утром 2 декабря. Жители не смогли уехать на работу и учебу из-за отсутствия автобусов. Из 16-ти автобусов на маршруте осталось только четыре. Перевозчик объяснил ситуацию дефицитом водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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