Челябинский перевозчик, устроивший коллапс в Парковом, попал под суд

02 декабря 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Перевозчик продолжит деятельность по госконтракту до решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перевозчик ООО «Никита Кожемяка», обслуживающий автобусы маршрута №10к в Челябинске и устроивший коллапс в Парковом утром 2 декабря, попал под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области. «В настоящее время по данному перевозчику возбуждено производство в Арбитражном суде Челябинской области. А также в соответствии с действующим законодательством будут начислены штрафные санкции за невыполнение транспортной работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. Там отметили, что до решения суда госконтракт с перевозчиком не будет разорван. ООО «Никита Кожемяка» продолжит деятельность. Новость по теме Челябинский перевозчик объяснил утренний коллапс в микрорайоне Парковый Коллапс в Парковом случился утром 2 декабря. Жители не смогли уехать на работу и учебу из-за отсутствия автобусов. Из 16-ти автобусов на маршруте осталось только четыре. Перевозчик объяснил ситуацию дефицитом водителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перевозчик ООО «Никита Кожемяка», обслуживающий автобусы маршрута №10к в Челябинске и устроивший коллапс в Парковом утром 2 декабря, попал под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области. «В настоящее время по данному перевозчику возбуждено производство в Арбитражном суде Челябинской области. А также в соответствии с действующим законодательством будут начислены штрафные санкции за невыполнение транспортной работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. Там отметили, что до решения суда госконтракт с перевозчиком не будет разорван. ООО «Никита Кожемяка» продолжит деятельность. Коллапс в Парковом случился утром 2 декабря. Жители не смогли уехать на работу и учебу из-за отсутствия автобусов. Из 16-ти автобусов на маршруте осталось только четыре. Перевозчик объяснил ситуацию дефицитом водителей.