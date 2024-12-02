Челябинский перевозчик объяснил утренний коллапс в микрорайоне Парковый

Транспортный коллапс в челябинском микрорайоне возник из-за увольнения водителей

02 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Из 16-ти автобусов №10к на маршруте осталось только четыре Фото: Размик Закарян © URA.RU Утренний коллапс в микрорайоне Парковый в Челябинске 2 декабря был вызван увольнением водителей, требующих повышения зарплаты. Об этом сообщил Никита Чадаев, директор ООО «Никита Кожемяка», обслуживающего автобусы маршрута №10к. «Нехватка водителей — это общий тренд на рынке. Они доработали месяц и требуют повышения зарплаты. В контракте компании не предусмотрено повышение зарплаты. <…> Автобусов больше, чем водителей, соответственно, они бегают, где им побольше дадут денег», — сообщил Чадаев, пишет сайт «74.ру». Утром 2 декабря жители микрорайона Парковый не смогли добраться до учебы и работы из-за отсутствия автобусов №10к (ЧМК — ТРК «Родник»). Из 16-ти автобусов на маршруте осталось только четыре. Из-за сокращения числа автобусов на маршруте многие пассажиры не смогли уехать на работу и были вынуждены вызывать такси. Компания заранее знала о проблеме, так как уже весь ноябрь испытывала трудности с подбором персонала, говорит Чадаев. Объявления о наборе водителей были размещены на различных площадках для поиска работы, но новые кандидаты не пришли. На других автобусных маршрутах, обслуживаемых той же компанией, таких проблем нет. Пассажиры предполагают, что водителей перебросили на маршрут №56а (обслуживает также ООО «Никита Кожемяка»). «Там все 12 автобусов, которые должны быть, они все работают. Раньше маршрут №56а работал на малом классе, сейчас перешел на средний класс. Условия труда у водителей улучшились, и зарплата поднялась на среднем классе», — подтвердил представитель компании. Автобус №10к до Металлургического района запустили в Челябинске с 19 января 2024 года. Автобус по регулируемому тарифу следует от улицы 60-летия Октября до Северо-Крымской. Планировалось, что маршрут будут обслуживать 16 автобусов с интервалом движения 10-15 минут, уточнили ранее в пресс-службе перевозчика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утренний коллапс в микрорайоне Парковый в Челябинске 2 декабря был вызван увольнением водителей, требующих повышения зарплаты. Об этом сообщил Никита Чадаев, директор ООО «Никита Кожемяка», обслуживающего автобусы маршрута №10к. «Нехватка водителей — это общий тренд на рынке. Они доработали месяц и требуют повышения зарплаты. В контракте компании не предусмотрено повышение зарплаты. <…> Автобусов больше, чем водителей, соответственно, они бегают, где им побольше дадут денег», — сообщил Чадаев, пишет сайт «74.ру». Утром 2 декабря жители микрорайона Парковый не смогли добраться до учебы и работы из-за отсутствия автобусов №10к (ЧМК — ТРК «Родник»). Из 16-ти автобусов на маршруте осталось только четыре. Из-за сокращения числа автобусов на маршруте многие пассажиры не смогли уехать на работу и были вынуждены вызывать такси. Компания заранее знала о проблеме, так как уже весь ноябрь испытывала трудности с подбором персонала, говорит Чадаев. Объявления о наборе водителей были размещены на различных площадках для поиска работы, но новые кандидаты не пришли. На других автобусных маршрутах, обслуживаемых той же компанией, таких проблем нет. Пассажиры предполагают, что водителей перебросили на маршрут №56а (обслуживает также ООО «Никита Кожемяка»). «Там все 12 автобусов, которые должны быть, они все работают. Раньше маршрут №56а работал на малом классе, сейчас перешел на средний класс. Условия труда у водителей улучшились, и зарплата поднялась на среднем классе», — подтвердил представитель компании. Автобус №10к до Металлургического района запустили в Челябинске с 19 января 2024 года. Автобус по регулируемому тарифу следует от улицы 60-летия Октября до Северо-Крымской. Планировалось, что маршрут будут обслуживать 16 автобусов с интервалом движения 10-15 минут, уточнили ранее в пресс-службе перевозчика.