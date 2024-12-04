Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила резкую критику в адрес администрации президента США Джо Байдена, отметив, что действия Белого дома скорее напоминают поведение «полудохлых кур», чем «ястребов». Захарова осудила Соединенные Штаты за их роль в эскалации конфликта на Украине.
«Администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну, ястребами их назвать сложно. Какие-то полудохлые куры сделали ставку на дальнейшую эскалацию украинского конфликта», — заявила Захарова на брифинге МИД РФ. Трансляцию выступления ведет официальный канал внешнеполитического ведомства на видеохостинге Rutube.
По словам Захаровой, нынешние американские власти уходят, однако продолжают делать ставку на увеличение поставок оружия Киеву. Она считает, что это приведет к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация Байдена намерена продолжать эскалацию конфликта на Украине, подливая масла в огонь. Он подчеркнул, что власти США будут провоцировать напряженность, отметив решение Белого дома разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против России.
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