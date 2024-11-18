В Кремле раскрыли главную задачу Байдена на оставшиеся месяцы

Песков: администрация Байдена будет подливать масла в огонь на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Байдена будет нагнетать ситуацию в вопросе украинского конфликта, заявил Песков
Администрация Байдена будет нагнетать ситуацию в вопросе украинского конфликта, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует принять меры, способствующие дальнейшей эскалации конфликта на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масла в огонь», — заявил Песков. Он добавил, что власти США и далее будут провоцировать нагнетание напряженности вокруг украинского конфликта. Так он прокомментировал разрешение Белого дома Украине бить дальнобойным оружием по России.

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Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует принять меры, способствующие дальнейшей эскалации конфликта на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масла в огонь», — заявил Песков. Он добавил, что власти США и далее будут провоцировать нагнетание напряженности вокруг украинского конфликта. Так он прокомментировал разрешение Белого дома Украине бить дальнобойным оружием по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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