В Кремле раскрыли главную задачу Байдена на оставшиеся месяцы

Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует принять меры, способствующие дальнейшей эскалации конфликта на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масла в огонь», — заявил Песков. Он добавил, что власти США и далее будут провоцировать нагнетание напряженности вокруг украинского конфликта. Так он прокомментировал разрешение Белого дома Украине бить дальнобойным оружием по России.
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